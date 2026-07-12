Nach 1000 Jahren: Teuerster Teppich der Welt in London

Überstellung von Frankreich nach England für eine Ausstellung. Über 900 Millionen Euro Versicherungswert!

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Der mittelalterliche Teppich von Bayeux gehört zum Unesco-Welterbe und erzählt die Geschichte von William dem Eroberer, der den Ärmelkanal überquerte und den englischen König Harold II. in der Schlacht von Hastings im Jahr 1066 besiegte. Das Meisterwerk soll der teuerste Teppihch der WElt sein - und kehrte nun nach 1.000 Jahren zurück nach England. Dort wird er ab September im British Museum gezeigt.

Die Reise wurde daher auch zu einer großen Herausforderung. Der Teppich hat 30 Risse und fast 10.000 Löcher, weshalb einige Experten vor dem Transport gewarnt hatten. Der Teppich war am Donnerstag im nordfranzösischen Bayeux in einen Hightech-Behälter verfrachtet worden und wurde unter Polizeischutz nach London transportiert.

Der Behälter ist so konstruiert, dass er Vibrationen abschirmt und Luftfeuchtigkeit und Temperatur konstant hält. Er wurde in einem klimatisierten Lastwagen durch den Kanaltunnel nach Großbritannien gefahren.

Im klimatisierten Lkw mit Polizeischutz

Der Wandteppich aus dem elften Jahrhundert wurde am frühen Freitagmorgen in London von einem Lastwagen entladen. "Das ist ein einzigartiger Moment", sagte Museumsdirektor Nicholas Cullinan.

Die Leihgabe gilt als diplomatische Geste zur Bekräftigung der französisch-britischen Freundschaft. Die Direktorin für Kulturerbe und Architektur im französischen Kulturministerium, Delphine Christophe, die im Konvoi hinter dem Lkw mit dem Teppich unterwegs war, versicherte, dass der Transport "sehr gut verlaufen" sei.

Über 900 Millionen Euro Versicherungswert

Transport nach London in einer speziellen Kiste und mit Polizeischutz © APA/AFP/RICHARD A. BROOKS

Das britische Finanzministerium hatte im Vorfeld zudem zugesagt, für den Fall eines schweren Schadens Versicherungsschutz in Höhe von geschätzten 800 Millionen Pfund (über 900 Millionen Euro) zu gewähren. Die enorme Versicherungssumme "unterstreicht nur, wie ernst es uns damit ist, sicherzustellen, dass das Werk in gutem Zustand zurückkehrt", hatte der britische Diplomat Peter Ricketts Anfang der Woche gesagt, der auf britischer Seite für den Transport zuständig ist.

100.000 Tickets weg: Ansturm auf Ausstellung

Im British Museum ist der Teppich in einer eigens angefertigten flachen Vitrine vom 10. September an zu sehen. Bei einem Karten-Vorverkauf Anfang des Monats setzte das Museum in kürzester Zeit 100.000 Eintrittskarten ab. Die Ausstellung läuft bis Juli 2027.