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Pariser Vorstadt

Nach Waffenfund: Terror-Alarm in Frankreich

Ein Mann im Anzug und mit Sonnenbrille geht an einem Zaun entlang auf einem Bürgersteig.
© APA/AFP/POOL/THOMAS SAMSON
Nach einem Waffenfund in einem Fahrzeug in der nördlich von Paris gelegenen Stadt Sarcelles hat die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft Medienberichten zufolge eine Untersuchung eingeleitet.
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Der französische Innenminister Laurent Nuñez gab an, dass sich der verdächtige Wagen in der Nähe einer Synagoge befunden habe und eine "Kriegswaffe" darin gewesen sei. Etwa 300 Menschen wurden am Samstagabend aus dem Umkreis evakuiert.

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Sarcelles ist bekannt für einen bedeutenden Anteil jüdischer Bevölkerung. Den Berichten zufolge wurden ein Automatikgewehr und eine Pistole im Kofferraum des abgestellten Fahrzeugs entdeckt. Daraufhin wurde drumherum eine Sicherheitszone in dem belebten Viertel eingerichtet. Menschen mussten etwa ein Kino und Restaurants verlassen.

Die Untersuchung der Pariser Anti-Terrorstaatsanwaltschaft läuft laut Berichten wegen des Verdachts auf Bildung einer terroristischen Vereinigung zur Vorbereitung von Straftaten gegen das Leben oder die körperliche Unversehrtheit sowie wegen des Transports, Besitzes und Erwerbs von bestimmten Waffen im Zusammenhang mit einer terroristischen Unternehmung. "Wir kennen die Motive noch nicht", sagte Nuñez im Sender BFMTV. Auch die verantwortlichen Personen seien noch nicht identifiziert. Die Ermittlungen würden laufen, so der Minister.

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