Diese Urlaubsorte stehen aktuell in Flammen

Eine extreme Hitzewelle aus der Sahara setzt Europas beliebteste Urlaubsziele in Brand. In Spanien gibt es Tote, während in Ländern wie Italien und Kroatien die Gefahr für Waldbrände steigt.

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Die heißeste Phase dieser extremen Wetterlage wird in Italien laut Prognosen zwischen kommendem Mittwoch und Sonntag erreicht. Erst ab Dienstag, 21. Juli, könnten die Temperaturen im Süden Europas wieder leicht zurückgehen. Für viele Österreicherinnen und Österreicher, die aktuell am Mittelmeer urlauben, wird die Situation zunehmend bedrohlich. Verheerende Waldbrände haben in der spanischen Region Andalusien bereits 6600 Hektar Land vernichtet – das entspricht einer gigantischen Fläche von rund 9200 Fußballfeldern. Zwölf Menschen verloren dort ihr Leben, ganze Ortschaften mussten evakuiert werden.

ALMERIA in Spanien. © Getty Images

Spanien kämpft mit den Flammen

Besonders dramatisch ist die Lage rund um Almería, wo aktuell noch 23 Personen vermisst werden. Auch in Katalonien und Valencia herrscht extrem hohe Waldbrandgefahr, weitere Feuer wüten nahe Barcelona und Madrid. Die Temperaturen klettern tagsüber auf über 40 Grad. Selbst in der Nacht bringt das Wetter kaum Abkühlung: In Portbou an der Costa Brava wurde ein Rekordwert von 31,9 Grad Celsius in der Nacht gemessen.

OROPOS in Griechenland. © Anadolu via Getty Images

OROPOS in Griechenland. © Anadolu via Getty Images

Feuer in ganz Südeuropa

Die Echtzeitkarten der NASA und des Europäischen Waldbrand-Informationssystems (EFFIS) zeigen höchste Alarmstufe für viele Länder, die auch hierzulande hoch im Kurs stehen. In Portugal brennt es um Porto, Lissabon und Faro bei knochentrockenen Verhältnissen und Höchstwerten von um die 45 Grad. Italien meldet erste Feuer auf Sizilien sowie rund um Brindisi, Foggia und Neapel. Im Piemont fielen bereits 600 Hektar Wald den Flammen zum Opfer, in den Binnenregionen werden bis zu 40 Grad Celsius erwartet. Selbst in Kroatien brennt es um Split und auf der beliebten Urlaubsinsel Korčula, während die Wassertemperatur im Meer teilweise gefährliche 30 Grad erreicht. In Griechenland klettern die Thermometer in der Sonne teils auf 60 Grad Celsius, erste Brände wüten in Attika und das Risiko auf Kreta sowie Naxos ist enorm hoch. Auch die Türkei und Frankreich melden riesige Feuer, letzteres vor allem im Süden und vereinzelt um Paris.