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In Hochsaison

Paris gibt Eifelturm & Co hitzefrei

Stromkrise: Eiffelturm wird früher dunkel
© Getty
Bis zu 35 Grad: Jetzt schließen Sehenswürdigkeiten früher.
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Die Hitzewelle hat Frankreich fest im Griff -  bis zu 35 Grad hatte es in der Hauptstadt Paris am Wochenende. Das spüren jetzt auch die Touristen. Wegen Extremwetter gibt es bei einigen Sehenswürdigkeiten eingeschränkte Öffnungszeiten.

Der Eiffelturm  schließt am Samstag und Sonntag schon um 16 Uhr  - normalerweise hat er im Sommer bis  0.45 Uhr geöffnet. Auch das Louvre und das angegliederte Eugène-Delacroix-Nationalmuseum öffnen bis  Montag nur bis 16 statt 18 Uhr, das Musée d'Orsay schließt bis Mittwoch eine Stunde früher um 17 Uhr.

Louvre-Gebäude nicht klimafit. © oe24

Louvre "nicht an den Klimawandel angepasst"

Das weltberühmte Museum Louvre begründete die Entscheidung damit, dass sie "bei den steigenden Temperaturen  den Komfort von Besuchern und Mitarbeitern nicht mehr gewährleisten" können. Das alte Gebäude  sei architektonisch "nicht ausreichend an den Klimawandel angepasst".

Das Musée d’Orsay wolle lange Wartezeiten im Freien während der Stoßzeiten vermeiden und zudem die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter erleichtern-

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