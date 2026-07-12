Trump-Clan will sich Insel krallen: Massen-Proteste

In Albanien gehen zahlreiche Menschen gegen ein Bauprojekt der Trump-Familie in einem Naturschutzgebiet auf die Straße.

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In Albanien haben am Samstag Tausende Menschen den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama gefordert und gegen ein geplantes Luxus-Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn Jared Kushner protestiert. Sie gingen in der Hauptstadt Tirana zudem gegen ein Konzert des umstrittenen US-Rappers Kanye West auf die Straße. Der inzwischen unter dem Künstlernamen Ye auftretende West hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Äußerungen Negativ-Schlagzeilen gemacht.

Diese Luftaufnahme zeigt Demonstranten, die am 4. Juli 2026 in Tirana vor dem Amtssitz des albanischen Ministerpräsidenten gegen den Bau eines Luxusresorts in der Nähe eines Naturschutzgebietes an der Südküste Albaniens protestieren. Seit Ende Mai 2026 versammeln sich jeden Abend Protestierende, um sich dem Bau eines Luxushotels zu widersetzen, das mit dem Schwiegersohn des US-Präsidenten, Jared Kushner, in Verbindung steht. © APA/AFP/ADNAN BECI

Demonstranten, die albanische Flaggen schwenkten, riefen Parolen gegen Rama und Kanye West. Rama traf sich vor dem Konzert mit dem Rapper und veröffentlichte anschließend ein Video dazu.

Seit Wochen gibt es Demos in Tirana gegen das Bauprojekt der Trump-Familie. © APA/AFP/ADNAN BECI

Seit Wochen gibt es abends Proteste in Tirana. Genaue Teilnehmerzahlen liegen nicht vor. Nach Angaben von Journalisten der Nachrichtenagentur AFP gehen täglich Tausende Menschen auf die Straße.

Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Familie in Naturschutzgebiet

Die Kundgebungen richten sich gegen den Bau eines Luxushotels im Naturschutzgebiet Zvernec an der Südwestküste Albaniens, das mit der Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, und deren Ehemann Jared Kushner in Verbindung steht. Vorgestellt wurde das Bauprojekt bereits 2024. Die Proteste gegen den Tourismuskomplex begannen, als Ende Mai Stacheldraht und Bulldozer an Stränden in Zvernec auftauchten.

Diese Aufnahme zeigt den Strand eines Naturschutzgebietes in Zvërnec in der Nähe von Vlora. © APA/AFP/ADNAN BECI

Diese Gesamtansicht zeigt einen kürzlich erbauten Flughafen nahe der Narta-Lagune bei Vlora am 13. Juni 2026. © APA/AFP/ADNAN BECI

Dem Plan zufolge ist auch die Umwandlung der bisher unbewohnten Insel Sazan - einst eine geheime kommunistische Militärbasis - in einen glanzvollen Urlaubsort vorgesehen. Die Lagune Vjosa-Narta an der südlichen Adriaküste ist ein bedeutendes Rastgebiet für Zugvögel und Flamingos.

Diese Luftaufnahme zeigt Flamingos, die über die Narta-Lagune bei Vlora fliegen. © APA/AFP/ADNAN BECI

Die albanische Regierung versucht seit langem, die Wirtschaft durch Tourismus anzukurbeln. Die Familie von US-Präsident Donald Trump hat weltweit vielfach in Luxusprojekte investiert. Kritiker werfen nicht nur Trumps Söhnen, sondern auch Kushner und seiner Frau vor, Trumps Präsidentschaft für eigene Geschäfte zu nutzen.