Diese Geste deiner Katze hat eine besondere Bedeutung

Ein sanfter Pfotenstupser oder eine Pfote auf deinem Arm wirkt oft wie eine süße Angewohnheit. Tatsächlich wollen Katzen damit häufig ganz bewusst etwas mitteilen.

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Katzen nutzen ihre Körpersprache, um mit Menschen zu kommunizieren. Ein leichtes Antippen mit der Pfote bedeutet oft: "Achte auf mich!" Viele Tiere wollen so gestreichelt werden, spielen oder machen auf ihren Futternapf aufmerksam. Reagiert ihr Mensch nicht auf das Miauen, wird die Botschaft häufig mit der Pfote unterstrichen.

Ein echtes Vertrauenszeichen

Nicht immer steckt jedoch ein Wunsch dahinter. Legt die Katze ihre Pfote entspannt auf deine Hand oder deinen Arm, ist das oft ein Zeichen von Vertrauen und Zuneigung. Sie sucht bewusst den Körperkontakt und zeigt damit, dass sie sich bei ihrem Menschen sicher und wohlfühlt.

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Die Situation ist entscheidend

Was genau die Katze sagen möchte, hängt immer von der jeweiligen Situation ab. Ein Pfotenstupser vor dem Futternapf bedeutet meist etwas anderes als eine Pfote auf dem Schoß während eines gemütlichen Fernsehabends. Deshalb raten Tierexperten dazu, immer auch auf Ohren, Schwanz und Körperhaltung zu achten – erst das Zusammenspiel aller Signale verrät, was die Samtpfote wirklich ausdrücken möchte.