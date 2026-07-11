Darum macht sie das
Diese Geste deiner Katze hat eine besondere Bedeutung
Katzen nutzen ihre Körpersprache, um mit Menschen zu kommunizieren. Ein leichtes Antippen mit der Pfote bedeutet oft: "Achte auf mich!" Viele Tiere wollen so gestreichelt werden, spielen oder machen auf ihren Futternapf aufmerksam. Reagiert ihr Mensch nicht auf das Miauen, wird die Botschaft häufig mit der Pfote unterstrichen.
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Ein echtes Vertrauenszeichen
Nicht immer steckt jedoch ein Wunsch dahinter. Legt die Katze ihre Pfote entspannt auf deine Hand oder deinen Arm, ist das oft ein Zeichen von Vertrauen und Zuneigung. Sie sucht bewusst den Körperkontakt und zeigt damit, dass sie sich bei ihrem Menschen sicher und wohlfühlt.
Die Situation ist entscheidend
Was genau die Katze sagen möchte, hängt immer von der jeweiligen Situation ab. Ein Pfotenstupser vor dem Futternapf bedeutet meist etwas anderes als eine Pfote auf dem Schoß während eines gemütlichen Fernsehabends. Deshalb raten Tierexperten dazu, immer auch auf Ohren, Schwanz und Körperhaltung zu achten – erst das Zusammenspiel aller Signale verrät, was die Samtpfote wirklich ausdrücken möchte.
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