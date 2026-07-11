Warum man HIER Klopapier zum Einzug verschenkt

Eine Flasche Wein oder Blumen? In Österreich sind das die klassischen Geschenke zum Einzug. In Südkorea sieht das ganz anders aus: Dort bringen Freunde und Familie häufig Toilettenpapier oder Waschmittel mit – und das hat einen ganz besonderen Grund.

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Der Brauch heißt Jipdeuri und ist die traditionelle koreanische Einweihungsfeier. Schon seit Jahrhunderten wird damit der Einzug in ein neues Zuhause gefeiert. Ursprünglich standen Gebete und ein gemeinsames Festessen im Mittelpunkt, um Glück und Schutz für das neue Heim zu erbitten.

Toilettenpapier soll Glück bringen

Dass heute ausgerechnet Klopapier zu den beliebtesten Geschenken gehört, entwickelte sich erst in den 1960er- und 1970er-Jahren. Damals galten Toilettenpapier und Waschmittel in Südkorea noch als wertvolle Alltagsgüter und waren keineswegs selbstverständlich.

Bis heute hat sich die Symbolik erhalten: Das Klopapier, das sich ohne Unterbrechung von der Rolle abwickelt, steht für einen langen, reibungslosen Weg voller Glück und Wohlstand. Waschmittel wiederum soll mit seinem Schaum finanziellen Erfolg und wachsenden Reichtum symbolisieren.

Diese Geschenke sind tabu

Neben Toilettenpapier werden häufig auch Waschmittel, Spülmittel, Küchentücher oder Zimmerpflanzen verschenkt. Enge Freunde und Verwandte überreichen manchmal auch Geld.

Bestimmte Geschenke gelten hingegen als schlechtes Omen. Messer oder Scheren sollten nicht mitgebracht werden, da sie symbolisch Beziehungen "durchschneiden". Auch rote Tinte auf Glückwunschkarten wird vermieden, weil sie in der koreanischen Kultur mit Tod und Unglück in Verbindung gebracht wird.

Auch bei Geschäftseröffnungen

Der Brauch beschränkt sich längst nicht nur auf private Einweihungsfeiern. Auch bei der Eröffnung eines Geschäfts oder sogar vor größeren Bauarbeiten werden Toilettenpapier und Reinigungsprodukte verschenkt. Dahinter steckt immer derselbe Wunsch: Dass Glück, Erfolg und Wohlstand im neuen Lebensabschnitt niemals abreißen.