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56:6-Triumph

Vikings bei Paris-Gala im WM-Fieber

DL
von
Ein Footballspieler der Vikings entkommt einem Verteidiger der Paris Lights auf dem Spielfeld.
© Hannes Jirgal/Vienna Vikings
Die Vienna Vikings setzen ihren Erfolgslauf in der AFLE mit einem unglaublichen 56:6-Sieg gegen Paris Light weiter fort und verbreiten dabei am Sportclub-Platz WM-Atmosphäre.
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4.146 Zuschauer hatten am Samstagabend jede Menge Grund zur Freude. Die Vienna Vikings haben ihren siebenten Saisonsieg im siebenten Spiel gefeiert. Gegen Paris Lights gab es eine denkwürdige 56:6-Gala.

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Head Coach Chris Calaycay, der im Vorfeld des Spiels angekündigt hatte, dass man auch als klarer Favorit keinen Gang zurückschalten möchte, machte seine Ansage wahr. Quarterback Ben Holmes lieferte mit einer 5-Touchdown-Leistung voll ab und konnte schon kurz nach der Pause für den Showdown nächste Woche gegen Rhein Fire geschont werden.

"Es ist immer gut, wenn man den Startern kurze Pausen geben kann", so Calaycay. Während des souveränen Auftritts gegen die Franzosen hatten die Vikings-Spieler auch Zeit, im ältesten Fußballstadion des Landes für WM-Atmosphäre zu sorgen.

Vikings im Fußball-Fieber

Nach einem Touchdown von Yannick Mayr ruderten die Wikinger genauso, wie es die Norweger bei der Endrunde in den USA vormachten. Auch US-Import Darrell Stewart jr. packte einen Fußball-Jubel aus. Nach seinem Touchdown gab es ein lautstarkes "Sui" und die Ronaldo-Geste.

Der Ami verrät danach im Gespräch mit oe24, dass es schon verrückt ist. Während man in seinem Heimatland gerade komplett im Fußball-Fieber ist, regiert in Europa zumindest in den Stadien American Football. "Es ist schon besonders. Die Europäer feiern die Fußball-WM, als wäre ein Monat lang der Super Bowl", gibt der Vikings-Receiver zu, dass ihn auch das Fußball-Fieber ein wenig gepackt hat.

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