Schüsse bei Straßenfestival - Zwei Tote

Ein Schusswaffenvorfall in Toronto forderte zwei Menschenleben. Fünf weitere Personen wurden verletzt.

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Bei einem Schusswaffenvorfall in Toronto sind zwei Menschen getötet worden. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei der kanadischen Stadt am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mit. Die Gewalttat ereignete sich nach einem Bericht des britischen Senders BBC im Rahmen eines Straßenfestivals auf der St. Clair Avenue. Heuer findet dort bereits zum 22. Mal ein Salsafestival mit Livemusik und Tanzdarbietungen statt.

Die Menschen wurden aufgerufen, das betroffene Gebiet zu meiden und den Anweisungen der Beamten zu folgen. Tatverdächtige seien noch nicht gefasst worden.