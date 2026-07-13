Putin schickt Weltuntergangs-Flieger in den Iran

Mitten in der angespannten Lage im Nahen Osten sorgt die Landung eines besonderen russischen Flugzeugs im Iran für neue Spekulationen.

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Wie aus Daten von Flugradar-Diensten hervorgeht, setzte die russische Tupolew Tu-214PU am Montagmorgen in der iranischen Hauptstadt Teheran auf. Offiziell äußerten sich weder Moskau noch Teheran zum Zweck des Fluges.

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Die Tu-214PU gilt als sogenanntes "Weltuntergangsflugzeug" – eine Bezeichnung, die auf ihre Funktion als fliegender Kommandoposten zurückgeht. Das speziell ausgerüstete Flugzeug verfügt über hochmoderne Kommunikations- und Führungsanlagen und soll es der russischen Staats- und Militärführung ermöglichen, auch in Krisen- oder Kriegssituationen den Kontakt zu den Streitkräften aufrechtzuerhalten. Solche Maschinen werden häufig für besonders sensible Regierungs- oder Militärmissionen eingesetzt.

Neue Eskalation

Die Landung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran erneut verschärft haben. In der Nacht auf Montag hatten die Vereinigten Staaten weitere Angriffe auf Ziele im Iran durchgeführt. Beobachter schließen deshalb nicht aus, dass der Flug Teil einer verstärkten Abstimmung zwischen Moskau und Teheran sein könnte. Konkrete Hinweise darauf gibt es bislang jedoch nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Tu-214PU den Iran anfliegt. Bereits im Februar war das Flugzeug in Teheran gelandet. Damals wurde vermutet, dass sich an Bord ranghohe russische und iranische Militärvertreter oder Diplomaten zu vertraulichen Gesprächen getroffen haben könnten. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es allerdings nie.

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Russland und der Iran haben ihre Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Beide Länder kooperieren unter anderem in militärischen und sicherheitspolitischen Fragen und unterstützen sich in verschiedenen internationalen Konflikten. Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation im Nahen Osten dürfte die erneute Landung des russischen Spezialflugzeugs deshalb international aufmerksam beobachtet werden.

Welche Mission die Tupolew diesmal tatsächlich erfüllte, bleibt vorerst offen. Solange weder Russland noch der Iran Informationen veröffentlichen, bleibt der Zweck des Fluges Gegenstand von Spekulationen.