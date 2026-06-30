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EZB-Schock: "Teuerung bleibt hoch"

© EPA
Bundesbankchef Joachim Nagel sieht mit der jüngsten Zinserhöhung die Inflationsgefahr im Euroraum noch längst nicht gebannt.
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"Ich erwarte, dass die Inflationsrate deutlich über unserem Ziel bleiben wird", sagte Nagel am Dienstag dem TV-Sender CNBC zur angestrebten Teuerungsrate von 2,0 Prozent. Das ist das EZB-Ziel. In Wahrheit dürfte die Inflation deutlich darüber bleiben. Der Energiepreisschock, der mit dem Konflikt im Nahen Osten aufgekommen sei, sei noch nicht vorbei.

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Energiepreisschock

"Der Energiepreisschock ist noch im System", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank am Rande des EZB-Forums im portugiesischen Sintra.

Der Rückgang der Ölpreise sei eine positive Überraschung, doch bleibe die Lage im Nahen Osten "sehr undurchsichtig".

Die EZB hatte am 11. Juni erstmals seit fast drei Jahren eine Leitzinserhöhung gewagt und den Schlüsselsatz von 2,0 auf 2,25 Prozent angehoben. Für die nächste Zinssitzung im Juli will sich Nagel "alle Optionen offenhalten".

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