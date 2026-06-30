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Führungsgremium

Aufstieg bei der Wiener Städtischen

Ein Mann im Anzug mit roter Krawatte lächelt vor unscharfem Stadt-Hintergrund.
© Wiener Städtische
Christoph Heinzl rückt in die erweiterte Geschäftsleitung auf. Ab 1. Juli übernimmt der Generalsekretär der Wiener Städtischen Versicherung die zusätzliche Aufgabe im Führungsgremium.
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Christoph Heinzl (41) wird mit Anfang Juli Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Wiener Städtischen Versicherung.

Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen, lobt den Manager: "Christoph Heinzl leitet das Generalsekretariat seit vielen Jahren mit großem Engagement und nachweisbarem Erfolg. Durch seine umfassende Erfahrung, seine hohe fachliche Kompetenz und sein tiefes Verständnis im Versicherungsgeschäft ist dieser Schritt eine logische und konsequente Weiterentwicklung."

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Heinzl studierte Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien sowie Steuerrecht und Rechnungslegung an der Universität Wien und trat 2010 in die Vienna Insurance Group ein. 2014 wechselte er ins Beteiligungsmanagement der Wiener Städtischen, vier Jahre später übernahm er das Generalsekretariat.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die Möglichkeit, meine Erfahrungen in einem innovativen Umfeld einzubringen und einen nachhaltigen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten", so Christoph Heinzl.

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