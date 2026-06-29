Business
TV
E-Paper
Business

Tarifverhandlung

"Einschüchterung": Mega-Konflikt um Ryanair

Ein Ryanair-Flugzeug rollt auf dem Flughafen Krakau bei bewölktem Himmel zur Startbahn.
© NurPhoto via Getty Images
Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat der Fluggesellschaft Ryanair unfaire Methoden während laufender Tarifverhandlungen vorgeworfen.
OE24 auf Google bevorzugen

Einzelne Mitglieder der Verhandlungskommission sowie weitere gewerkschaftsnahe Beschäftigte seien mit Disziplinarmaßnahmen konfrontiert worden, erklärte die Gewerkschaft in Frankfurt. Daher habe man gemeinsam mit anderen europäischen Pilotenvertretungen dem Management das Misstrauen ausgesprochen.

Auch interessant

Deko-Kette Depot schließt 66 Filialen

Überraschung: Wirtschaft im Euroraum zieht an

Baumarkt-Kette ist pleite - 165 Jobs betroffen

"Die Vereinigung Cockpit lässt die Verhandlungen inzwischen durch professionelle Verhandlungsführer und juristische Berater begleiten", erklärt VC-Präsident Andreas Pinheiro. Dies sei eine notwendige Reaktion auf die persönliche Belastung der betroffenen Beschäftigten.

Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. Zu Einzelfällen werde man sich nicht äußern, erklärte eine Sprecherin. Zuletzt hatte die irische Fluggesellschaft bekanntgegeben, seine Basis in Berlin zum Herbst zu schließen und das Flugangebot deutlich zu reduzieren. Die VC sieht darin eine Strafaktion, nachdem dort Widerstand gegen neue Arbeitszeitregelungen sichtbar wurde.

Letzter Abschluss im Jahr 2018

Laut VC stocken die Tarifverhandlungen für die deutschen Piloten des größten europäischen Billigfliegers. Mehrfach habe man konstruktive Vorschläge eingebracht, die zurückgewiesen worden seien. Die Gewerkschaft verlangt einen Inflationsausgleich für die Jahre seit dem letzten Abschluss aus dem Jahr 2018 sowie Gehaltssteigerungen für die beiden kommenden Jahre.

Der Mitteilung zufolge starten auch in weiteren europäischen Ländern demnächst Tarifverhandlungen. Ryanair verwies auf neue Fünfjahresverträge in Italien, Rumänien und Dänemark. Die Pilotenvereinigungen aus elf Ländern stimmen sich in der Ryanair Transnational Pilot Group ab.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tabak-Riese feuert 9.000 Mitarbeiter

"Sparzwang": VW beendet Allianz mit Bosch

117 SPAR-Lehrlinge werden FAIRTRADE-Botschafter

Baumarkt-Kette ist pleite - 165 Jobs betroffen

Überraschung: Wirtschaft im Euroraum zieht an

Ministerium gewinnt Klage: Aus für Sondergebühren bei Ryanair

Online-Monopol fällt – aber wer zahlt die Zeche?

Mehrwertsteuer-Senkung: "Bei Mohnstriezel drohen Strafen"

Deko-Kette Depot schließt 66 Filialen

"Einschüchterung": Mega-Konflikt um Ryanair