Verbund-Chef Strugl lobt Industriestrategie

"Es soll leistbare Preise geben", sagt Verbund-Chef Strugl. Dabei helfe die Industriestrategie.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit Anfang 2026 hat Österreich eine Industriestrategie – und damit einen strategischen Rahmenplan für den Industriestandort Österreich. Die Zielsetzungen sind ambitioniert: Bis 2035 soll Österreich unter die 10 wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt aufsteigen. Strategisch besonders relevante Schlüsseltechnologien sollen mit einer gezielten Offensive im Ausmaß von 2,9 Mrd. EUR unterstützt werden, darunter die Wasserkraft, so Verbund-Chef Michael Strugl.

Wasserkraft-Potentiale ansehen

"Wir wissen, dass es Wasserkraft-Potentiale gibt", sagt Strugl. Oft gebe es aber einen Interessenskonflikt mit ökologischen Fragen, von Fischaufstieg "bis ins Hochgebirge, wo es eigentlich keine Fische gibt." Wenn man an diese Dinge pragmatisch hingehe und nicht dogmatisch, dann "bringt die Industriestrategie viele Vorteile für Österreich."