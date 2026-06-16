TV
E-Paper
Business

Strompreise

Verbund-Chef Strugl lobt Industriestrategie

© Andreas Tischler / Vienna Press
"Es soll leistbare Preise geben", sagt Verbund-Chef Strugl. Dabei helfe die Industriestrategie.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit Anfang 2026 hat Österreich eine Industriestrategie – und damit einen strategischen Rahmenplan für den Industriestandort Österreich. Die Zielsetzungen sind ambitioniert: Bis 2035 soll Österreich unter die 10 wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt aufsteigen. Strategisch besonders relevante Schlüsseltechnologien sollen mit einer gezielten Offensive im Ausmaß von 2,9 Mrd. EUR unterstützt werden, darunter die Wasserkraft, so Verbund-Chef Michael Strugl.

Wasserkraft-Potentiale ansehen

"Wir wissen, dass es Wasserkraft-Potentiale gibt", sagt Strugl. Oft gebe es aber einen Interessenskonflikt mit ökologischen Fragen, von Fischaufstieg "bis ins Hochgebirge, wo es eigentlich keine Fische gibt." Wenn man an diese Dinge pragmatisch hingehe und nicht dogmatisch, dann "bringt die Industriestrategie viele Vorteile für Österreich."

Auch interessant

Bekennervideo: Hamas plant Anschlag in Europa

Wahl-Krimi: ER will Briten-Premier Starmer stürzen

Hitze-Alarm: So sparen Sie beim Gießen bares Geld

So kriminell war das Nova Rock 2026

Neymar wird zum fünften Mal Vater

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

EZB erhöht erstmals seit 2023 die Leitzinsen

Das Rennen der Austro-Finanz-Aktien

Experte erklärt den Osterhasen-Preisschock

Strom-Trick: So bekommen Sie 20% Rabatt im Sommer

10 Tipps: So sparen Sie richtig Geld beim Tanken

Verbund-Chef Strugl lobt Industriestrategie

Sprit-Hammer im Juni! Benzin-Preise steigen weiter

EU-Bargeld-Obergrenze: Das ändert sich ab 2027

Nationalbank schreibt rote Zahlen, Geschäftsbanken haben Rekordgewinne

Spritpreise endlich billiger