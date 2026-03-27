Strom-Trick: So bekommen Sie 20% Rabatt im Sommer

Dieser Strom-Trick funktioniert in ganz Österreich, es kommt nicht auf den Anbieter an. Es geht um das reduzierte Sommer-Netzentgelt ab 1. April.

Zwischen 1. April und 30. September gelten von 10 bis 16 Uhr günstigere Netzentgelte, wenn ein Smart Meter mit aktivierter Viertelstunden-Messung installiert ist. Dann spart man ganz einfach 20 Prozent beim Netzentgelt (also nicht auf die gesamte Stromrechnung, sondern die Netzkosten). Wer energieintensive Haushaltsgeräte in diesem Zeitraum nutzt, fährt damit billiger. Im Smart Meter-Webportal stehen jedem Haushalt zudem die Verbrauchsdaten des Vortags jederzeit digital zur Verfügung. Das kann helfen, Energie und Kosten einzusparen.

Sommer-Netzentgelt: Einfach sparen mit gutem Timing

Ab 1. April gilt also der Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP). AK Energieexpertin Sandra Matzinger sagt gegenüber oe24: "Jeder, dessen Smart Meter mittels Opt-In Einstellung konfiguriert ist, profitiert automatisch vom SNAP. Es sind allerdings noch weit nicht alle Smart Meter in Österreich auf diese Einstellung programmiert. Deshalb ist es wichtig, dass die Leute selbst schauen bzw aktiv werden, und ihren Smart Meter auf Opt-in umstellen. Das geht ganz leicht."

Die Wiener Netze empfehlen dafür - denn es kommt in ganz Österreich auf den Netzanbieter an, der den SNAP weitergibt - folgendes Vorgehen.

So einfach kommen Kund*innen zum Sommer-Netzentgelt: Im Smart Meter-Webportal der Wiener Netze registrieren und:

1. Zugangsschlüssel anfordern

2. Kundennummer und Zählpunktnummer eingeben

3. Registrierung abschließen

4. Viertelstunden-Intervall (Opt-in) aktivieren und sparen!

Die Kundennummer und Zählpunktnummer sind auf der Energie- oder Netzrechnung zu finden.



Der Stromanbieter spielt in diesem Fall keine Rolle, da es sich um eine Reduktion auf das Netzentgelt handelt.

Die Energierechnung besteht ja immer aus Energiepreis (Basis ist ihr Energieliefervertrag beim jeweiligen Stromanbieter), Netzpreis (je nach Netzgebiet haben Sie einen anderen Netzbetreiber, den Sie jedoch nicht wechseln können) und Steuer und Abgaben.

"Es spielt keine Rolle, wo man in Österreich zu Hause ist. Relevant ist alleine, dass man einen Smart Meter hat und dieser auch auf Opt-In konfiguriert ist", sagt die AK-Expertin.

Die 20% Reduktion auf den Netzarbeitspreis fallen jeden Tag von 1. April bis 30. September von 10-16 Uhr auf den in diesem Zeitraum verbrauchten Strom an.

Eine tolle Sache der Regulierungsbehörde E-Control – sowohl zum Geldsparen für die Kunden als auch zur Lastverschiebung innerhalb der Stromnetze.

Stromverbrauch wird alle 15 Minuten gemessen

Mit Inkrafttreten des Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) sind alle Netzbetreiber verpflichtet (nach ElWG § 54 Absatz 2) Smart Meter so umzustellen, dass der Stromverbrauch alle 15 Minuten gemessen und gespeichert wird. Die viertelstündliche Messung schafft eine verlässliche Grundlage für die Planung, Steuerung und Optimierung des Verteilnetzes. Sie erleichtert Netzbetreibern die Integration erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarstrom und trägt dazu bei, das Versorgungssicherheitsniveau von 99,99 % zu halten. Und Kunden können so vom reduzierten Sommer-Netzentgelt profitieren.