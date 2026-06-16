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Der schnellste Kredit des Landes

Aaron Brüstle
von
© ready2order
Wenn Banken zu langsam sind, bringt ein Registrierkassen-Unternehmer rund 20.000 Kunden frisches Cash direkt in die Kasse. Innerhalb von einem oder zwei Tagen fließt das Geld.
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Dass das Bargeld einmal knapp ist, das gehört für viele kleine und mittelständische Unternehmen zum Alltag. Ob eine dringend notwendige Neuanschaffung, eine kurzfristige Warenbestellung oder Investitionen in Wachstum: Wenn Kapital benötigt wird, zählt oft jeder Tag. Eine Lösung bringt jetzt readyMoney von Registrierkassenunternehmer Markus Bernhart.

"Klassische Finanzierungswege über Banken sind oft langwierig, kompliziert und nicht auf die Realität kleiner Betriebe zugeschnitten. Bei uns fließt das Geld schnell", sagt Bernhart oe24.

“Während Banken oft Wochen für Entscheidungen benötigen, entstehen unternehmerische Chancen und Herausforderungen innerhalb weniger Stunden. Deshalb haben wir unsere Kasse weitergedacht und sie zu einer Plattform gemacht, die Unternehmen genau dann unterstützt, wenn sie Kapital benötigen", sagt Markus Bernhart, Gründer von readyMoney.”

Markus Bernhart, Gründer von readyMoney

Voraussetzung für den schnellsten Kredit

Seit Jahren begleitet ready2order kleine Unternehmen bei ihren täglichen Geschäftsprozessen. Das Kassensystem bildet Umsätze, Geschäftsverläufe und Entwicklungen in Echtzeit ab. Dadurch kann Unternehmer direkt in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung ein maßgeschneidertes Finanzierungsangebot bereitgestellt werden. Voraussetzung dafür sind eine mindestens einjährige Nutzung des Kassensystems sowie entsprechende Unternehmensdaten, die eine verlässliche Bewertung ermöglichen.

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20.000 Kunden im DACH-Raum

ready2order entwickelt seit 2015 cloudbasierte Kassen- und Bezahllösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Mehr als 20.000 Betriebe in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertrauen auf die digitalen Lösungen des Unternehmens. Seit 2023 ist ready2order Teil der italienischen Zucchetti Group, einem der führenden europäischen Softwareanbieter.

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