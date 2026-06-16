REKORD-AUKTION
Dieses Mario-Spiel ist 3 Millionen wert
Bei dem versteigerten Spiel handelt es sich um eine besonders seltene Version aus einer frühen Produktionsreihe des Nintendo-Klassikers. Experten gehen davon aus, dass weltweit nur noch drei Exemplare dieser Variante existieren.
Fast 40 Jahre lang lag das Spiel unangetastet in einem originalen NES-Komplettpaket mit Konsole, Controllern und Zubehör.
Fast perfekter Zustand
Besonders wertvoll macht das Exemplar sein außergewöhnlicher Zustand. Das Spiel erhielt bei einer Expertenbewertung 9,6 von 10 möglichen Punkten. Zudem war die Originalversiegelung noch vollständig erhalten.
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Alter Rekord pulverisiert
Der bisherige Höchstpreis für ein "Super Mario Bros."-Spiel lag bei 2 Millionen Dollar und wurde 2021 erzielt. Mit dem neuen Verkauf wurde dieser Rekord deutlich übertroffen.
Kritik an Sammler-Markt
Der boomende Markt für Retro-Spiele sorgt allerdings auch für Diskussionen. Kritiker werfen Bewertungsfirmen und Auktionshäusern vor, Preise künstlich in die Höhe zu treiben. Die beteiligten Unternehmen weisen die Vorwürfe zurück.
Fest steht: Was früher Millionen Kinder gespielt haben, ist heute für manche Sammler mehrere Millionen Dollar wert.
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