TV
Radio
E-Paper
Österreich

Alarm für Winzer

Aufrüsten gegen Reben-Schädling aus den USA

Die Amerikanische Rebzikade.
Die Amerikanische Rebzikade. © ORF
Niederösterreich zieht die Notbremse: Die Landesregierung hat am Dienstag eine Verordnung zur Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade beschlossen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Schädling gilt als Überträger der gefürchteten Rebenkrankheit "Goldgelbe Vergilbung", die bereits in der Steiermark und im Burgenland schwere Schäden verursacht hat.

Die Krankheit lässt Rebstöcke langsam absterben

Die Blätter verfärben sich gelb oder rot, rollen sich ein und die Pflanzen gehen schließlich ein. Besonders gefährlich: Die Rebzikade kann mehrere hundert Meter pro Jahr zurücklegen und so die Krankheit rasch verbreiten.

Auch interessant

Nestlé setzt auf Katzenfutter statt Babynahrung

Transfer-Coup: Real Madrid angelt sich Liverpool-Star

Julian Le Play begeistert Passanten auf der Mahü

USA erteilt WM-Star Einreiseverbot

70.000 Besucher bei Wiener Elektro-Tagen

Rigide Maßnahmen sind jetzt gefordert

Noch ist Niederösterreich verschont geblieben. Weil die Seuche aber bereits in Nachbarregionen sowie in Tschechien und der Slowakei auftritt, steigt die Sorge vor einer Einschleppung.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) kündigt deshalb entschlossene Maßnahmen an. Befallene Rebstöcke müssen umgehend gerodet und entfernt werden. Zusätzlich sind verstärkte Kontrollen, Beratungen und Informationskampagnen für Winzer, Gemeinden und private Rebenbesitzer geplant.

Der Appell ist klar: Schon ein einziger infizierter Rebstock kann zur Gefahr für ganze Weinbaugebiete werden. Ziel ist es, Niederösterreichs Weinbau vor einer Ausbreitung des gefährlichen Schädlings zu schützen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WKNÖ-Ecker: "Faktor Arbeit entlasten"

Gemeindevertreter-Kritik: "Mehr Wahlhelfer als Wähler"

Aufrüsten gegen Reben-Schädling aus den USA

Erste KI-Strategie für NÖ

Promi-Glanz zum Saisonstart

A3: zwei schwer beschädigte Pkw nach Auffahrunfall

Fischsterben im Kamp: erster konkreter Verdacht

Frequency & Nova Rock müssen Müllpfand zurückzahlen

Wildtier-Alarm: Assisi-Hof am Limit

Emotionales Comeback bei Sommerspiele Sitzenberg