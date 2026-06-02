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Trabrennbahn Baden

Promi-Glanz zum Saisonstart

Prominent besetzt.
Prominent besetzt. © Trabrennbahn Baden
Mit einem glamourösen Renntag ist die Trabrennbahn Baden in die neue Saison gestartet.
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Zahlreiche Besucher strömten auf die historische Anlage und erlebten einen Mix aus packendem Pferdesport, Promi-Auftritten, Musik und Kulinarik.

Ausschließlich Sieger unterwegs

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte das Prof. Lotte Tobisch-Labotyn Memorial. Beim beliebten Prominenten-Doppelsitzerfahren nahmen unter anderem Karl Wilfing, Andreas Gergen, Susi Stach, Marie-Christine Friedrich und Karl Fischer auf den Sulkys Platz. Den Sieg holten schließlich Fahrer Karl Höbath und Schauspielerin Susi Stach mit dem Pferd "Lido".

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Musikalische Gänsehautmomente

Flott unterwegs.
Flott unterwegs. © Trabrennbahn Baden

Einen emotionalen Höhepunkt lieferte Sängerin Monika Ballwein, die vom Richterturm aus für einen musikalischen Gänsehautmoment sorgte.

Auch kulinarisch wurde groß aufgefahren: Gastronom Ali Caner feierte die Übernahme des Restaurants "Pegasus", während Ortho mit eigener Trophy, Kaiserlounge und Bar zusätzliche Akzente setzte.

Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) zeigte sich begeistert: Die Trabrennbahn sei einer der besonderen Treffpunkte der Stadt, an dem Sport, Tradition, Genuss und Unterhaltung auf einzigartige Weise zusammentreffen. Der gelungene Saisonauftakt macht jedenfalls Lust auf viele weitere Renntage in Baden.

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