Helnwein-Werk wird für Stadttempel versteigert

Ein echtes Helnwein-Meisterwerk kommt in Wien unter den Hammer. Das Startgebot liegt bei 50.000 Euro. Der Erlös der Versteigerung wird für die dringende Sanierung des Wiener Stadttempels verwendet wird.

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Große Überraschung im Wiener Auktionshaus im Kinsky. Am Dienstag wurde dort erstmals das Gemälde "The Child Dreams" des weltbekannten Künstlers Gottfried Helnwein der Öffentlichkeit präsentiert. Große Überraschung im Wiener Auktionshaus im Kinsky. Am Dienstag wurde dort erstmals das geheime Gemälde "The Child Dreams" des weltbekannten Künstlers Gottfried Helnwein der Öffentlichkeit präsentiert. Das Werk verbindet auf einzigartige Weise Kunst mit Zeitgeschichte, und der gesamte Erlös der bevorstehenden Versteigerung fließt direkt in die dringende Sanierung des Wiener Stadttempels.

Kind als Symbol der Hoffnung

Das eindrucksvolle Bild zeigt ein jüdisches Kind aus Wien und steht symbolisch für die Gegenwart sowie die kommenden Generationen der jüdischen Gemeinde. Bei der feierlichen Präsentation waren IKG-Präsident Oskar Deutsch, im-Kinsky-Geschäftsführer Michael Kovacek und der Künstler Gottfried Helnwein selbst anwesend. Das Besondere an dem Kunstwerk ist neben dem tiefgründigen Motiv vor allem sein geschichtsträchtiger Untergrund. Helnwein hat das Werk auf historischen Holzpaneelen gemalt, die früher im Stadttempel angebracht waren. Diese Vertäfelungen wurden einst nach Entwürfen von Otto Niedermoser gefertigt und mussten im Zuge der aktuellen Bauarbeiten weichen. Sogar der Rahmen besteht aus diesem geschichtsträchtigen Holz.

IKG-Präs. Oskar Deutsch, Künstler Gottfried Helnwein und Im-Kinsky-Geschäftsführern Michael Kovacek. © APA/GEORG HOCHMUTH

Casting in Wiener Schule

Die Entstehungsgeschichte des Bildes begann bereits im Sommer des vergangenen Jahres. Damals fotografierte Helnwein in der jüdischen Zwi-Peres-Chajes-Schule mehrere Kinder, die sich für das Projekt beworben hatten. Die Auswahl fiel dem im Jahr 1948 geborenen Maler verständlicherweise extrem schwer. Welches Kind schlussendlich das Modell für das große Meisterwerk wurde, blieb bis zum heutigen Tag ein streng gehütetes Geheimnis. Im September wurden zwar alle Fotos der teilnehmenden Schulkinder zum Baustart ausgestellt, das finale Gemälde blieb jedoch verborgen.

Gebote ab sofort möglich

Wer dieses außergewöhnliche Kunstwerk ersteigern möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Am 16. Juni wird das Gemälde im Auktionshaus im Kinsky offiziell versteigert. Das Startgebot liegt bei beachtlichen 50.000 Euro, wobei Gebote ab sofort online abgegeben werden können. Der Erlös der Versteigerung kommt der IKG.Kultur für die Restaurierung des Gotteshauses zugute. Kovacek unterstützt die Aktion tatkräftig, indem sein Haus die Auktion zu stark reduzierten Konditionen für den Käufer abwickelt.