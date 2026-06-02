"Ottifanten" erobern die Wiener Albertina

Er zählt zu den bekanntesten Comedy-Größen des deutschsprachigen Raums: Otto Waalkes. Ab Dienstag zeigt er seine Interpretation der alten Meister.

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Als Maler lässt er seine Kultfigur längst durch die Kunstgeschichte spazieren. Während seiner Zeit in der Künstler-WG mit Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen u.a. studierte Waalkes an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Die Albertina und ihre Sammlung faszinieren Otto seit jeher und nun hat er mit einer Intervention in den Habsburgischen Prunkräumen des Hauses sein Ziel erreicht: Zum 250-jährigen Jubiläum seiner Gründung lädt das Museum ihn ein, ausgewählte Meisterwerke der grafischen Sammlung neu zu sehen und zu kommentieren – natürlich nicht ohne Augenzwinkern. So bekommt Egon Schieles Schwägerin Adele unverhofft ein neues Schoßtier, das schimmernde Gefieder von Albrecht Dürers berühmter Blauracke passt gut zu Ottos charakteristischer Flügelkappe und ein geschäftiger Ottifant rückt dem berühmten Rasenstück des Nürnberger Meisters gefährlich nahe, denn er ist mit dem Rasenmäher da.

Andrang beim VIP-Opening

Ralph Gleis und Otto Waalkes © Andreas Tischler / Vienna Press

Zum VIP-Opening der Ausstellung am Dienstagabend hatten sich zahlreiche Otto- und Kunst-Freunde wie ORF-Direktorin Ingrid Thurnher, Schauspielerin Anja Kruse, Film-Produzent Philipp Weck und zahlreiche weitere Gäste angesagt