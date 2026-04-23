Andreas Gabalier: Lautstarke Kabinenparty mit den Graz 99ers

Historischer Tag für das Grazer Eishockey! Die Graz99ers haben sich am Mittwochabend erstmals den Titel in der win2day ICE Hockey League gesichert. Ohne eine einzige Niederlage marschierten die Steirer durch die Finalserie und feierten danach eine Mega-Party mit prominenter Unterstützung.

Die Entscheidung fiel am Mittwoch beim Auswärtsspiel gegen den HC Pustertal. Mit einem beeindruckenden 6:2-Erfolg machten die Grazer den Sack endgültig zu und holten sich die begehrte Trophäe. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel der Finalserie, was den Graz99ers einen historischen „Sweep“ einbrachte.

Gabalier sorgt für Stimmung

Nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr, und auch ein prominenter Fan feierte kräftig mit. Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit der Mannschaft eine Acapella-Version seines Hits „Hulapalu“ anzustimmen. Der 41-Jährige teilte die emotionalen Szenen der Kabinenparty später selbst in den sozialen Netzwerken.

Andreas Gabalier mit Graz 99ers-Präsident Herbert Jerich. © Instagram

Haudum als wertvollster Spieler

Neben der geschlossenen Teamleistung ragten zwei Akteure besonders heraus. Goalie Wieser, der für den verletzten Stammtorhüter einsprang, zeigte im Finale eine Glanzleistung. Als wertvollster Spieler des Play-offs wurde Lukas Haudum ausgezeichnet. Der MVP überzeugte während der gesamten entscheidenden Phase mit starken Leistungen und trug maßgeblich dazu bei, dass die Meisterfeier in Graz wohl noch lange andauern wird.