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Beatrice Turin
© Krall

Neuer Hit

Für Miss Europe Beatrice Turin "zählt jeder Moment"

23.04.26, 10:59
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Beatrice Turin setzt ein emotionales Zeichen für die Gegenwart. Mit ihrer neuen Single "Es zählt jeder Moment" liefert die Künstlerin einen modernen Pop-Schlager-Song, der dazu aufruft, das Hier und Jetzt mit den Liebsten zu genießen – eine Botschaft, die direkt ins Herz trifft.

Beatrice Turin meldet sich mit einer neuen Botschaft zurück, die zum Nachdenken anregt. Die Single "Es zählt jeder Moment" ist ab Freitag auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar. Der Track ist mehr als nur Musik; er ist ein leidenschaftlicher Appell, das Leben im Hier und Jetzt zu zelebrieren.

Hochkarätiges Team für Hit

Natalie Holzner, Beatrice Turin und Dominik Hemmer.

Natalie Holzner, Beatrice Turin und Dominik Hemmer.

© Hersteller

Hinter der Produktion steht eine geballte Ladung Expertise. Die Komposition stammt vom Tiroler Markus Hölzl, während der Text in einer Zusammenarbeit von Beatrice Turin, Nathalie Holzner und dem renommierten deutschen Songtexter Andreas Schulze entstanden ist. Letzterer ist vor allem für seine Arbeit für Roland Kaiser oder Fantasy bekannt. Produzent Dominik Hemmer verpasste dem Ganzen einen modernen, druckvollen Sound.

Kostbare Momente im Alltag

Beatrice Turin

Beatrice Turin "Es zählt jeder Moment"

© Anna Kohl und Emanuel Klampfer

Auch visuell folgt die Künstlerin einer klaren Linie. Das von Anna Kohl und Emanuel Klampfer gestaltete Cover-Design fängt die emotionale Tiefe des Songs ein. Die Künstlerin selbst beschreibt die Intention hinter dem Werk sehr persönlich: "Wir verlieren uns oft im Alltag und vergessen dabei, wie kostbar die Gegenwart ist. Dieser Song soll uns alle daran erinnern, dass jeder Augenblick ein Geschenk ist", so Beatrice Turin über ihren neuesten Hit.

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