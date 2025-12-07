Neues Buch über die "sichtigste Dynastie der Welt".

Sie waren Herrschende über viele Jahrhunderte, wurden in alle wichtigen Königshäuser, die ihnen Macht und Geld verschafften, verheiratet, manche galten als schillernde Persönlichkeiten, und Inzest, Mord, Wahnsinn gab es auch bei dieser Familie: Die Hardfacts lesen sich wie eine Austro-Version der Fantasie-Serie Game of Thrones. Dabei ist die Rede hier von den Habsburgern.

Eine Familie mit Superstars



Historisch. Diese Familie ist für uns allgegenwärtig, schlendert man durch Wien oder beschäftigt man sich mit österreichischer Geschichte. Ja, (wissenschaftliche) Publikationen sind keineswegs rar, auch Adaptionen fürs Fernsehen oder die Bühne.

Habsburger im Fokus

Derzeit ist das Leben von Maria Theresia als gleichnamiges Musical zu sehen und Elisabeth! widmet sich dem Leben von Sisi auf kritische, entkitschte Art.

Mehr ist mehr. Und doch gibt es immer wieder noch mehr über die Dynastie zu entdecken, denn die facettenreichen Persönlichkeiten der Familie üben großen Reiz aus. So ist das auch mit dem neuen Wurf von Roman Sandgruber, einem emeritierten Prof. für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, und seinem neuen Wurf Habsburg.

Umfassend

Darin streift er mit uns Leserinnen durch die Jahrhunderte, stellt die Oberhäupter vor und schafft es, diese auf wenigen Seiten zu porträtieren. Nicht nur die Superstars der Familie nehmen hier Platz ein, sondern auch die eher unbekannten, unbeliebten, schrägen Mitglieder. Den Text runden Illustrationen und Fotos ab. Habsburg ist somit eine ideale Mischung aus Einführung in selbige Welt, aber ohne die Überforderung weitreichender Ausführungen. Ob versierter Monarchie-Fan oder Neuling – das Buch passt für alle, die das Thema interessiert.