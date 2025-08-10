Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. SK Rapid
Polizei
© Getty

Razzia

Großeinsatz an Raststation - Polizei stoppt Fan-Bus

10.08.25, 16:44
Teilen

Aufregung kurz vor dem Kracher zwischen Sturm Graz und Rapid Wien: Der Fanbus der Rapidler wurde bei einer Raststation angehalten. 

Rapid wollte auswärts gegen Sturm den perfekten Start in die Saison schaffen. Doch ob die Fans der Hütteldorfer pünktlich zum Anpfiff im Stadion sind, ist noch unklar.

Polizeieinsatz an Raststation

Der Grund: "ballesterer" berichtet über einen Großeinsatz der Polizei am Rastplatz Steinfeld an der A2 Südautobahn. Gegenüber oe24 bestätigt die Polizei Niederösterreich den Einsatz, aber machte keine näheren Angaben dazu.

Laut dem Fußballmagazin dürfte es sich dabei um eine Identitätsfeststellung in einem Reisebus mit Rapid-Fans handeln. Die Polizei vermutet einen Mann in diesem, welcher im Rahmen des Cup-Spiels in Innsbruck am Bahnhof der Tiroler Landeshauptstadt einen Beamten verletzt haben soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden