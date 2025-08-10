Großeinsatz an Raststation - Polizei stoppt Fan-Bus

Aufregung kurz vor dem Kracher zwischen Sturm Graz und Rapid Wien: Der Fanbus der Rapidler wurde bei einer Raststation angehalten.

Rapid wollte auswärts gegen Sturm den perfekten Start in die Saison schaffen. Doch ob die Fans der Hütteldorfer pünktlich zum Anpfiff im Stadion sind, ist noch unklar.

Polizeieinsatz an Raststation

Der Grund: "ballesterer" berichtet über einen Großeinsatz der Polizei am Rastplatz Steinfeld an der A2 Südautobahn. Gegenüber oe24 bestätigt die Polizei Niederösterreich den Einsatz, aber machte keine näheren Angaben dazu.

Laut dem Fußballmagazin dürfte es sich dabei um eine Identitätsfeststellung in einem Reisebus mit Rapid-Fans handeln. Die Polizei vermutet einen Mann in diesem, welcher im Rahmen des Cup-Spiels in Innsbruck am Bahnhof der Tiroler Landeshauptstadt einen Beamten verletzt haben soll.