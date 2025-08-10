Wendet sich an Fans: Ter Stegen hält Rede im Barça-Stadion

Diese Rede könnte spannend werden: Marc-André ter Stegen spricht am Sonntagabend (21 Uhr) zu den Fans vom FC Barcelona.

Vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen den italienischen Klub Como 1907 wird der Barça-Kapitän Marc-André ter Stegen eine Rede halten, so die spanischen Zeitungen "Mundo Deportivo" und "Sport". Die Partie wird im Estadi Johan Cruyff (6000 Plätze) stattfinden und nicht im unfertigen Camp Nou.

Für ter Stegen ist das der erste öffentliche Auftritt nach wochenlanger Schlammschlacht mit seinem Arbeitgeber FC Barcelona. Die Katalanen wollen ihn loswerden, um Platz auf ihrer Gehaltsliste zu schaffen. Im Juli sorgte ter Stegens Kommunikation über seine Rücken-OP für viel Zoff.

Zwischenzeitlich kein Kapitän

Zwischenzeitlich wurde ein Verfahren gegen den DFB-Keeper eingeleitet und ihm seine Kapitänsbinde entzogen. Das Verfahren wurde mittlerweile eingestellt und ter Stegen ist wieder der Kapitän.

Laut spanischen Medien hat der Verein ihm bei der Formulierung seiner Rede geholfen. Traditionell stellt Barcelona im ersten Spiel den Fans die Mannschaft vor. Dabei wendet sich auch der Kapitän direkt an die Fans. Diesmal könnte die Rede besonders brisant werden.