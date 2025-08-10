Straka bleibt bei St. Jude Championship vorne dabei

Geteilter Zehnter vor Schlusstag

Österreichs bester Golfer Sepp Straka hat bei der mit 20 Mio. Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee ein Topergebnis in Reichweite. Der 32-jährige Wiener schrieb nach einer 68 und 67 in den ersten beiden Runden am Samstag im TPC Southwind eine erneute 68 (2 unter Par) auf seine Scorekarte. Damit geht der Weltranglistenelfte beim ersten von drei Play-off-Turnieren der PGA-Tour am Sonntag mit 203 Schlägen (7 unter) auf Rang zehn in die Schlussrunde.

Starke Moving-Day-Performance

Straka bilanzierte am sogenannten Moving Day mit fünf Birdies bei drei Schlagverlusten. Auf die Top sechs fehlen zwei Schläge. Um den Sieg in Memphis kämpfen unter anderem die Engländer Tommy Fleetwood (14 unter Par) und Justin Rose (13 unter) sowie US-Star Scottie Scheffler (12 unter).