Simon Marchl
© Gepa

Ringer in Bestform

Österreichs Team in Bukarest und Dortmund erfolgreich

10.08.25, 13:34
Österreichs Ringer haben am Wochenende bei Weltcupturnieren in Bukarest und Dortmund mehrere Podestplätze erkämpft.

Österreichs Ringer haben im Weltcup am Wochenende mehrere Stockerlplätze erreicht. In Bukarest gab es Turniersiege im Freistil für Simon Marchl (bis 86 kg) und Johannes Ludescher (-125), Benjamin Greil, Alexander Seiwald und Lukas Lins wurden jeweils Zweite, Olexandra Kogut bei den Frauen Dritte. Markus Ragginger landete in Dortmund im griechisch-römischen Stil an dritter Stelle.

Fokus auf WM-Vorbereitung

Nun beginnt die intensive Vorbereitung auf die WM im September in Zagreb.

