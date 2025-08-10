2:2 – Last-Minute-Ausgleich rettet Amstetten Punkt in Südstadt

Amstetten hat in der 2. Fußball-Liga beim Mitfavoriten Admira ein 2:2 geholt. Der Ausgleich fiel in der 90. Minute nach zuvor gedrehter Partie.
Der SKU Amstetten hat am Sonntag im letzten Match der 2. Runde der 2. Fußball-Liga einen Punkt aus Maria Enzersdorf mitgenommen. Die Mostviertler führten bei Liga-Mitfavorit Admira Wacker dank eines Treffers von Joshua Steiger (44.) lange 1:0, ehe ein Doppelschlag durch Alexander Schmidt (79.) und Deni Alar (85.) das Match drehte. Doch Alieu Conateh traf in der 90. Minute noch zum 2:2-Remis.
Damit liegen Admira und Amstetten auf den Rängen fünf beziehungsweise sechs.