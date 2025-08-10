Ronaldo-Team holt Martinez ablösefrei aus Barcelona

Der saudische Top-Klub Al-Nassr hat einen weiteren spektakulären Transfer perfekt gemacht: Der 34-jährige spanische Nationalspieler Iñigo Martinez wechselt ablösefrei vom FC Barcelona zu Cristiano Ronaldos Team.

Der Wechsel des erfahrenen Innenverteidigers erfolgte dank einer speziellen Ausstiegsklausel in seinem Barcelona-Vertrag, der eigentlich noch bis Sommer 2026 gelaufen wäre. Erst im Sommer 2023 war Martinez selbst ablösefrei von Athletic Bilbao zum FC Barcelona gewechselt, wo er in der vergangenen Saison 24 Einsätze absolvierte.

Al-Nassrs europäische Einkaufstour

Der Klub aus Riad setzt seine Offensive auf dem europäischen Transfermarkt fort. Erst kürzlich hatte Al-Nassr den portugiesischen Nationalstürmer João Félix von Chelsea verpflichtet. Der Verein, der Ende Juli noch ein Trainingslager im österreichischen Saalfelden abgehalten hatte, baut sein Team systematisch um Superstar Cristiano Ronaldo auf.

Martinez' Karriere-Stationen

Der 21-fache spanische Nationalspieler bringt viel Erfahrung mit: Nach seinen Anfängen bei Real Sociedad wechselte er 2017 zu Athletic Bilbao, wo er zum Nationalspieler reifte. Bei der EM 2021 stand er im spanischen Aufgebot. Sein defensives Können und seine Spieleröffnung sollen Al-Nassrs Abwehr stabilisieren.

Erste Herausforderung wartet

Bereits am 19. August könnte Martinez sein Debüt im Trikot von Al-Nassr geben, wenn das Team im Halbfinale des saudi-arabischen Supercups auf Al-Ittihad trifft. Ein spannendes Duell erwartet den Neuzugang, denn Al-Ittihad setzt mit Spielern wie Karim Benzema und N'Golo Kanté ebenfalls auf internationale Stars.