Jurij Rodionov
Doppelte Chance:

Rodionov holt achten Challenger-Titel in Bonn

10.08.25, 16:10
Jurij Rodionov hat das Challenger-Turnier in Bonn gewonnen. Der Österreicher besiegte im Finale Timofej Skatow 3:6,6:2,6:4 und feiert seinen achten Challenger-Titel. Der 26-Jährige verbessert sich auf Platz 154 der Weltrangliste.

Der an Position sieben gesetzte Rodionov benötigte 2:14 Stunden für seinen Dreisatz-Sieg gegen den Kasachen. Seit kurzem wird der Niederösterreicher von Ex-Profi Gilbert Schaller trainiert.

Chance auf Doppelerfolg

Parallel spielt Lukas Neumayer in Cordenons um einen weiteren Challenger-Titel für Österreich. Der Salzburger trifft im Finale auf den Serben Dusan Lajovic.

