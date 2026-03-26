Erfolgs-Story: 10 Jahre oe24.TV

oe24.TV lud zum großen Jubiläums-Fest ins Wiener Belvedere, um die Erfolge der letzten 10 Jahre zu feiern.

Wien. 10 Jahre News-TV in Österreich: Am Mittwochabend lud oe24.TV ins Wiener Belvedere, um das 10-jährige Jubiläum von Österreichs erstem Nachrichten-Sender gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen aus der Medien- und Werbebranche zu feiern.

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Gründer Wolfgang Fellner blickte gemeinsam mit den FELLNER! LIVE-Kult-Stars Peter Westenthaler, Josef Cap, Gerald Grosz und Rudi Fußi auf ein Jahrzehnt voller Nachrichten-Highlights zurück. Vom Präsidenten-Wahlkampf zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer gleich zum Start 2016 über das Ibiza-Video, den Corona-Lockdown bis hin zu Donald Trump und dem neuen Papst.

Mehr als 50.000 (!) Stunden sendete oe24.TV in den letzten zehn Jahren live. Und mehr als 5.000 Gäste nahmen im legendären oe24.TV-Studio bereits Platz.

Die Erfolgsbilanz von oe24.TV kann sich sehen lassen:

Im Vorjahr konnte oe24.TV erstmals die 2%-Marktanteils-Marke überspringen – der beste Wert seit dem Sendestart.

Pro Monat schauen schon mehr als 1,5 Millionen Österreicher oe24.TV, täglich schalten 370.000 Zuseher ein.

Und vor allem digital sind die oe24-Werte sensationell: Mit mehr als 10 Millionen Video-Abrufen pro Monat und 370.000 Followern auf YouTube.

2026 – ein Jahr voller Programm-Highlights

Die "Next Generation" mit oe24 Media Group-CEO Niki Fellner und oe24.TV-Geschäftsführerin Alexandra Fellner gab dann auch einen Ausblick auf die kommenden Programm-Highlights.

Von der Fußball-WM – bei der oe24.TV jede Stunde eine eigene WM-Show zeigt – über den Song Contest bis hin zum US-Wahl-Highlight mit den Midterm-Elections im Herbst. Dazu erweitert oe24.TV sein Programm-Angebot um neue Formate wie Genuss.TV, Mörwald kocht, Stark in den Tag und der Österreich-Tour mit Martina Reuter.

Ausgezeichnet wurden im Rahmen der Veranstaltung auch die besten Werbekampagnen der letzten 10 Jahre auf oe24.TV. Die Preise gingen an XXXLutz (Bester Spot), A1 (Beste Content-Kooperation), Philoro (innovativste Werbeform) und Hostprofi (Sonderwerbeform). Beim großen Fest im Belvedere gratulierten unter anderem REWE-International CEO Marcel Haraszti, Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz, Top-Manager Ernst Minar oder Auhof-Center-Boss Peter Schaider.