Endlich! MICI ist Niederösterreicherin!

Die slowenische Restaurant-Bärin "Mici" wurde am Dienstag befreit und ist jetzt neue Bewohnerin in Arbesbach im Waldviertel.

"Mici" wurde gestern befreit und in den Bärenwald Arbesbach im Bezirk Zwettl gebracht, teilte Vier Pfoten heute mit. Damit gebe es in Slowenien mit dem etwa 22 Jahre alten "Tim" nur noch einen Bären in Privathaltung. Er soll ebenfalls so bald wie möglich nach Arbesbach gebracht werden.

Die 23-jährige "Mici" musste "ihr gesamtes bisheriges Leben in einem Käfig neben einem Restaurant in Žirovnica bei Bled, nahe der österreichischen Grenze, verbringen". Rettung und Transport seien plangemäß verlaufen, so die Tierschutzorganisation. Ein weiterer Bär aus Slowenien, "Felix", ist bereits seit Mai in Arbesbach.

© Vier Pfoten

"Wir sind unglaublich froh, dass die Zeit des Leidens für Mici endgültig vorbei ist! Gleich nachdem sie in ihr Eingewöhnungsgehege gelassen wurde, hat sie ihre neue Umgebung neugierig erkundet und auch das Futter, das für sie vorbereitet war, angenommen – das ist ein gutes Zeichen. In den kommenden Wochen werden wir sie genau beobachten, ihre Bedürfnisse und Futtervorlieben entdecken. Mici ist zwar nicht ganz jung, sie hat dennoch – so es ihre Gesundheit erlaubt - noch viele Jahre vor sich, in denen sie ihr neues Leben genießen kann“, sagt VIER PFOTEN Direktorin Eva Rosenberg.

Die weiteren Maßnahmen werden davon abhängen, ob Mici eine Winterruhe in ihrem neuen Zuhause hält. In ihrem Eingewöhnungsgehege hat sie auf jeden Fall einen beheizten Innenraum mit viel Stroh, die Voraussetzungen dafür wären also gegeben. Rosenberg: "Es wäre eine echte Freude für das ganze Team, wenn Mici es sich - erstmals in ihrem Leben - gemütlich machen und ruhen würde.“ Die Jahre der Gefangenschaft haben aber Spuren bei der Bärin hinterlassen. "Schon bei unserem Lokalaugenschein vor einigen Jahren konnten wir sehen, dass sie äußerst nervös und extrem gestresst ist, weil sie keine Möglichkeit hatte, sich vor den neugierigen Blicken der Besucher zu verstecken. Im BÄRENWALD hat sie nun die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, wann immer sie möchte. Wir hoffen nun, dass sie sich bald entspannt und Vertrauen in ihre Tierpfleger gewinnt: Aber wir sehen jeden Tag aufs Neue, wie toll sich Felix entwickelt und sind daher sehr zuversichtlich“, so Rosenberg.

Nun kämpft VIER PFOTEN noch um Tim, der in einem privaten Zoo lebt, der jedoch keine valide Lizenz hat und dadurch für Besucher geschlossen ist. Die slowenischen Behörden haben nun endlich, nach jahrelangem Druck der Tierschutzorganisation, die gesetzliche Basis für die Übernahme von Tim geschaffen: Denn in Kürze wird die Privathaltung von Bären und anderen gefährlichen Wildtieren in Slowenien endgültig verboten.

"Nach Micis Rettung ist es unsere höchste Priorität, den Besitzer von Tim zu überzeugen, ihn uns zu übergeben. Dabei werden wir von den slowenischen Behörden sehr unterstützt. Tim ist mit seinen 22 Jahren auch nicht mehr jung. Je früher er aus seinem Käfig mit Betonboden in eine artgemäße und naturnahe Umgebung kommt, desto besser“, sagt Rosenberg.