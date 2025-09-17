Mitte November rettete Vier Pfoten die 24-jährige slowenische Restaurantbärin Mici. Jetzt findet sie bald im Bärenwald Arbesbach eine neue Heimat.



Drei Bären sind betroffen: Mitte November wird Vier Pfoten die 24-jährige slowenische Restaurantbärin Mici retten. Der Besitzer von Mici hat nach Jahren des Widerstands nun endlich seine Zustimmung gegeben. Erst vor kurzem hatte Vier Pfoten Bär Felix aus Slowenien in den Bärenwald Arbesbach im Waldviertel gebracht. Nun kämpft die Tierschutzorganisation noch um Tim, den letzten Bären in Privathaltung; auch er soll nach den Plänen von Vier Pfoten nach Arbesbach kommen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Mici nun endlich in unsere Obhut bekommen und ihr damit ein artgemäßes Leben ermöglichen können. Sie musste über zwei Jahrzehnte in einem Käfig neben einem Restaurant in Žirovnica leben. Schon bei unserem Lokalaugenschein vor einigen Jahren konnten wir sehen, dass sie eine sehr nervöse Bärin und extrem gestresst ist, weil sie keine Möglichkeit hat, sich vor den neugierigen Blicken der Besucher zu verstecken,“ sagt sagt Patricia Tiplea, die Verantwortliche für Wildtierrettungen bei Vier Pfoten. Dieser Eindruck bestätigte sich auch bei einem tierärztlichen Besuch von Vier Pfoten am 10. September, bei dem Mici geimpft und als transportfähig befunden wurde.

Tims Rettung hat nun nächste Priorität

Seit 2022 setzt sich Vier Pfoten für die letzten slowenischen Bären in Privathaltung ein, mehr als 100.000 Menschen haben die Petition der Tierschutzorganisation unterschrieben. In dieser Zeit sind aber leider auch zwei der ursprünglich fünf Tiere gestorben. Nicht zuletzt deshalb ist es Vier Pfoten so wichtig, Tim ebenfalls so rasch wie möglich zu retten und nach Arbesbach zu bringen. Derzeit lebt Tim in einem privaten Zoo, der jedoch keine Lizenz hat und dadurch für Besucher geschlossen ist.

"Wir freuen uns sehr auf Mici. Aber wir bangen auch und hoffen für Tim, dass sein Besitzer die richtige Entscheidung trifft und ihn uns bald überlässt. Die Entscheidung der Regierung Sloweniens, die Privathaltung von Bären gänzlich zu verbieten, unterstützt uns dabei sehr und ist ein ganz wichtiger Meilenstein für den Tierschutz“, so Vier Pfoten Direktorin Eva Rosenberg abschließend.