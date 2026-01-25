mister*lady eröffnet im Atrium City Center

Das deutsche Modeunternehmen verkauft seit 1967 leistbare Damen- und Herrenmode.

Linz. Diesen Donnerstag, 29. Jänner, eröffnet mister*lady im Linzer Atrium City Center - am ehemaligen Bipa-Standort. Auf über 270 m² werden vielfältig kombinierbare Key Pieces, zeitlose Basics sowie passende Accessoires und Lingerie zum fairen Preis angeboten.

Als Eröffnungsangebot gibt es 20 % Rabatt auf die ready to wear-Kollektionen des Fashion Labels für Damen und Herren von 29. Jänner bis 7. Februar.