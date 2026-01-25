Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 40.350 aktien down -0.62% Andritz AG 71.80 aktien up +0.49% BAWAG Group AG 136.30 aktien down -0.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.660 aktien up +0.74% CPI Europe AG 15.670 aktien down -1.14% DO & CO Aktiengesellschaft 200.50 aktien down -2.67% EVN AG 27.700 aktien down -2.12% Erste Group Bank AG 107.80 aktien down -0.74% Lenzing AG 25.800 aktien up +0.19% OMV AG 50.10 aktien up +1.91% Oesterreichische Post AG 32.450 aktien down -1.07% PORR AG 35.000 aktien up +2.79% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.920 aktien down -2.21% SBO AG 31.400 aktien down -3.09% STRABAG SE 82.00 aktien down -0.97% UNIQA Insurance Group AG 15.300 aktien down -1.42% VERBUND AG Kat. A 61.40 aktien up +1.07% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.10 aktien down -2.29% Wienerberger AG 28.100 aktien down -1.68% voestalpine AG 40.320 aktien down -0.3%
  1. oe24.at
  2. Business
Uber-Gründer mit Millionenspende für Österreich
© ISTA

Großzügig

Uber-Gründer mit Millionenspende für Österreich

25.01.26, 08:52 | Aktualisiert: 25.01.26, 12:53
Teilen

Das ISTA Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg hat eine großzügige Spende in der Höhe von fünf Millionen Euro vom kanadischen Unternehmer und Uber-Mitbegründer Garrett Camp erhalten.

Die Mittel sollen dazu beitragen, die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) weiter auszubauen, wobei der Fokus auf der Entwicklung einer menschenzentrierten und vertrauenswürdigen Technologie liegt, teilte das ISTA am Samstag mit.

Laut ISTA handelt es sich um die erste Spende des kanadischen Unternehmers an ein europäisches Institut. Die Spendenvereinbarung wurde dieser Tage bei einem Besuch am ISTA-Campus mit Präsident Martin Hetzer und Managing Director Georg Schneider unterzeichnet. Martin Hetzer hob hervor, dass die Spende die Grundlagenforschung des Instituts in den Bereichen KI, Computerwissenschaften und Mathematik stärken werde.

Camp: "vertrauenswürdige KI im Sinne der Menschheit"

Camp selbst bezeichnete seine Unterstützung als "eine Investition in eine Gemeinschaft, die brillante Köpfe aus der ganzen Welt zusammenbringt, um vertrauenswürdige KI im Sinne der Menschheit weiter voranzutreiben und dafür zu sorgen, dass Innovationen wachsen, dies aber gemeinsam mit Integrität, Transparenz und Respekt für menschliche Werte". ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner freute sich, "dass die exzellente Arbeit der Forscherinnen und Forscher am ISTA weltweite Anerkennung erfährt". Sie betonte die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die Zukunft des Bundeslandes: "Nur dort wo Wissenschaft und Forschung sind, siedeln sich moderne Betriebe an und entstehen die Arbeitsplätze der Zukunft. Der zuständige Landesrat und ÖVP-Landesvize Stephan Pernkopf ergänzte, dass Investitionen in KI entscheidend seien, um Europa gegenüber den USA und China wettbewerbsfähig zu machen.

Das ISTA, das seit seiner Gründung 2009 kontinuierlich wächst, plant bis 2036 eine Erweiterung von aktuell 90 auf 150 Forschungsgruppen und von 1.300 auf 2.000 Mitarbeitende. Mit dem Bau eines neuen Laborgebäudes wird heuer der nächste Schritt in der Entwicklung des Instituts eingeleitet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden