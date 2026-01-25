Uber-Gründer mit Millionenspende für Österreich

Das ISTA Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg hat eine großzügige Spende in der Höhe von fünf Millionen Euro vom kanadischen Unternehmer und Uber-Mitbegründer Garrett Camp erhalten.

Die Mittel sollen dazu beitragen, die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) weiter auszubauen, wobei der Fokus auf der Entwicklung einer menschenzentrierten und vertrauenswürdigen Technologie liegt, teilte das ISTA am Samstag mit.

Laut ISTA handelt es sich um die erste Spende des kanadischen Unternehmers an ein europäisches Institut. Die Spendenvereinbarung wurde dieser Tage bei einem Besuch am ISTA-Campus mit Präsident Martin Hetzer und Managing Director Georg Schneider unterzeichnet. Martin Hetzer hob hervor, dass die Spende die Grundlagenforschung des Instituts in den Bereichen KI, Computerwissenschaften und Mathematik stärken werde.

Camp: "vertrauenswürdige KI im Sinne der Menschheit"

Camp selbst bezeichnete seine Unterstützung als "eine Investition in eine Gemeinschaft, die brillante Köpfe aus der ganzen Welt zusammenbringt, um vertrauenswürdige KI im Sinne der Menschheit weiter voranzutreiben und dafür zu sorgen, dass Innovationen wachsen, dies aber gemeinsam mit Integrität, Transparenz und Respekt für menschliche Werte". ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner freute sich, "dass die exzellente Arbeit der Forscherinnen und Forscher am ISTA weltweite Anerkennung erfährt". Sie betonte die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die Zukunft des Bundeslandes: "Nur dort wo Wissenschaft und Forschung sind, siedeln sich moderne Betriebe an und entstehen die Arbeitsplätze der Zukunft. Der zuständige Landesrat und ÖVP-Landesvize Stephan Pernkopf ergänzte, dass Investitionen in KI entscheidend seien, um Europa gegenüber den USA und China wettbewerbsfähig zu machen.

Das ISTA, das seit seiner Gründung 2009 kontinuierlich wächst, plant bis 2036 eine Erweiterung von aktuell 90 auf 150 Forschungsgruppen und von 1.300 auf 2.000 Mitarbeitende. Mit dem Bau eines neuen Laborgebäudes wird heuer der nächste Schritt in der Entwicklung des Instituts eingeleitet.