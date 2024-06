Knallharter Ehevertrag für die neue Frau Lugner

Richard Lugner geht einmal mehr auf Nummer sicher. Auch seine sechste Frau Simone musste im Vorfeld einen Ehevertrag unterschreiben. Zum Inhalt zeigte sie sich oe24 gegenüber aber eher zugeknöpft. "Sagen wir so - ich bin gut versorgt. Aber das war ich auch schon vorher, nur jetzt bin ich halt nicht alleine", erklärt die neue Frau Lugner.

Aus der Vergangenheit weiß man, dass Mörtels Eheverträge im Normalfall für die ersten zwei Jahre gelten. Wenn man sich zurückerinnert - Ex-Frau Cathy reichte nur zwei Wochen nach Ablauf des Vertrags die Scheidung ein. Aus Lugners Umfeld ist zu vernehmen, dass auch Simones Vertrag für zwei Jahre gelten soll. Im Falle einer Trennung danach, soll sie angeblich eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung bekommen, damit sie versorgt ist. Ex-Frau Cathy bekam für sich und ihre Familie damals sogar ein Einfamilienhaus.

In Weiß erschien Kim Kardashian zur obligatorischen Pressekonferenz mit Richard Lugner. Aus "Zeitmangel" wurde die allerdings sehr kurz gehalten. Und die anschließende Autogrammstunde dauerte nur wenige Minuten. Angeblich wurde sie aus "Sicherheitsgründen" abgebrochen. Was so unsicher war, blieb aber rätselhaft. Macht nix: Kim war schön, lächelte brav und lobte Mörtels Qualitäten als Gastgeber. Sehr artig! Wenn sie nicht so viele enttäuschte Fans hinterlassen hätte, wäre das ein perfekter Start in ihren Opernballtag gewesen.



