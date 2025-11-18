Alles zu oe24VIP
E-Scooter-Lenker (21) von Auto erfasst: schwere Kopfverletzungen
© GettyImages Angelina Zinovieva

Trotz Helm

E-Scooter-Lenker (21) von Auto erfasst: schwere Kopfverletzungen

18.11.25, 09:30
Der verletzte Tiroler schlug mit seinem Kopf auf dem Asphalt auf: Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Tirol. Zu dem Horror-Unfall kam es am Montagnachmittag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Ein 21-jähriger Einheimischer war mit einem E-Scooter gegen 16.15 Uhr auf der Eduard-Bodem-Gasse unterwegs, als ein 46-jähriger Österreicher sein Auto aus einer Einfahrt in Richtung links in die Eduard-Bodem-Gasse einbiegen wollte.

Der E-Scooter-Fahrer wurde aus bislang unbekannter Ursache von dem Auto erfasst. Dabei kam der 21-Jährige zu Sturz und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Obwohl er einen Helm trug, zog er sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Das Opfer wurde vom Notarzt versorgt und mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Weitere Erhebungen dazu waren im Gang.

