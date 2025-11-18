Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
brand Gmünd
© DOKU NÖ

Buben (1, 5) tot

Kinder erstickten, weil Mutter Drogenrausch ausschlief

18.11.25, 14:11
Teilen

Furchtbare Details werden nach der Brand-Katastrophe vom April in Gmünd im Waldviertel bekannt: Die Kinder einer 25-Jährigen starben, weil die Kids mit dem Feuerzeug zündelten, während die Mutter ihren Drogenrausch ausschlief.

NÖ. Der Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Gmünd mit zwei toten Kindern Ende April hat am 26. November in Krems ein juristisches Nachspiel: Der 25-jährigen Mutter - einer gebürtigen Tschechin - wird Gerichtsangaben zufolge fahrlässige Tötung angelastet. Demnach soll der fünfjährige Sohn der Frau an ein Feuerzeug gelangt sein und damit gezündelt haben, während die Frau nach dem Konsum von Drogen am Vortag schlief, so der Vorwurf. Der Beschuldigten drohen bis zu zwei Jahre Haft.

Bei dem Feuer in der Waldviertler Grenzstadt waren am 26. April ein Ein- und ein Fünfjähriger ums Leben gekommen. Die selbst schwer verletzte Mutter der beiden Buben wurde per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Dem Ergebnis der Brandermittlung zufolge war das Feuer auf eine offene Flamme zurückzuführen.

Laut Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll die Angeklagte in einem Badezimmerschrank ihrer Wohnung ein funktionsfähiges Pfeifenfeuerzeug aufbewahrt haben. Dieses war offenbar für den Fünfjährigen erreichbar, der Bub soll im Kinderzimmer damit Feuer gelegt haben.

Die 25-Jährige soll ihre Kinder darüber hinaus nicht beaufsichtigt haben. Als Grund dafür wird seitens der Anklagebehörde angeführt, dass die am ganzen Körper tätowierte Frau am Vortag ein THC-haltiges Suchtgift sowie Methamphetamin und Amphetamin konsumiert haben dürfte und so "aufgrund einer Minderung der psychophysischen Leistungsfähigkeit tagsüber schlief". Daniel und sein einjähriger Bruder atmeten die entstandenen Rauchgase ein und starben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden