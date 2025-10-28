Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Red Bull Salzburg
Sportdirektor-Poker in Salzburg: Schicker vs. Katzer
© Gepa (Fotomontage)

Rot-Weiß-Rote Lösung

Sportdirektor-Poker in Salzburg: Schicker vs. Katzer

28.10.25, 10:23
Teilen

Österreich-Lösung bevorzugt. Die Suche nach einem neuen Sportboss in Salzburg läuft auf Hochtouren. Nach Wunschkandidat Andreas Schicker rückt nun auch Rapid-Mastermind Markus Katzer immer stärker in den Fokus. 

In Salzburg wird wieder gejagt – diesmal nicht nach Toren, sondern nach einem neuen Sportboss! Nach dem überraschenden Abgang von Rouven Schröder zu Borussia Mönchengladbach sucht Red Bull Salzburg mit Hochdruck einen Nachfolger. Und einer soll dabei ganz oben auf der Liste stehen: Andreas Schicker!

Unruhe in Hoffenheim – Schicker denkt nach 

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, hat Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp höchstpersönlich zum Telefon gegriffen, um mit dem Hoffenheim-Sportdirektor zu sprechen. Der erste Kontakt soll freundlich, aber deutlich gewesen sein: Interesse besteht – und zwar auf beiden Seiten. Ein persönliches Treffen gab es bislang noch nicht. Doch in der Mozartstadt ist man überzeugt: Schicker passt perfekt ins Anforderungsprofil. 

Der Steirer hatte erst im Oktober 2024 bei der TSG Hoffenheim übernommen – nach seiner Erfolgsära bei Sturm Graz. Nach einem holprigen Start hat sich der deutsche Bundesligist unter seiner Führung stabilisiert: Sportlich auf Kurs & strukturell gefestigt. Doch zuletzt rumorte es intern: Streitigkeiten mit einem einflussreichen Berater sorgen für Zündstoff. Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, könnte Schicker dem Ruf aus der Heimat folgen. Brisant: Der 39-Jährige soll die TSG-Verantwortlichen bereits offen über das Interesse aus der Heimat  informiert haben. 

Katzer als heiße Alternative

Schicker soll aber nicht der einzige Name sein, der in Salzburg gehandelt wird. Denn nach dem kurzen Intermezzo von Schröder ist der Wunsch nach einer österreichischen Lösung groß. Genau aus diesem Grund fällt auch öfter der Name von Rapid-Sportboss Markus Katzer. Der 45-Jährige brachte in den vergangenen Jahren Ordnung, Ruhe und Struktur nach Hütteldorf – genau das, wonach sich die  Bullen derzeit sehnen. Zudem bestehen aus seiner Zeit bei der Vienna noch beste Kontakte in die Mozartstadt – ein nicht zu unterschätzender Faktor im Salzburger Netzwerk.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden