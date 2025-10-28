Sportdirektor-Poker in Salzburg: Schicker vs. Katzer

Österreich-Lösung bevorzugt. Die Suche nach einem neuen Sportboss in Salzburg läuft auf Hochtouren. Nach Wunschkandidat Andreas Schicker rückt nun auch Rapid-Mastermind Markus Katzer immer stärker in den Fokus.

In Salzburg wird wieder gejagt – diesmal nicht nach Toren, sondern nach einem neuen Sportboss! Nach dem überraschenden Abgang von Rouven Schröder zu Borussia Mönchengladbach sucht Red Bull Salzburg mit Hochdruck einen Nachfolger. Und einer soll dabei ganz oben auf der Liste stehen: Andreas Schicker!

Unruhe in Hoffenheim – Schicker denkt nach

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, hat Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp höchstpersönlich zum Telefon gegriffen, um mit dem Hoffenheim-Sportdirektor zu sprechen. Der erste Kontakt soll freundlich, aber deutlich gewesen sein: Interesse besteht – und zwar auf beiden Seiten. Ein persönliches Treffen gab es bislang noch nicht. Doch in der Mozartstadt ist man überzeugt: Schicker passt perfekt ins Anforderungsprofil.

Der Steirer hatte erst im Oktober 2024 bei der TSG Hoffenheim übernommen – nach seiner Erfolgsära bei Sturm Graz. Nach einem holprigen Start hat sich der deutsche Bundesligist unter seiner Führung stabilisiert: Sportlich auf Kurs & strukturell gefestigt. Doch zuletzt rumorte es intern: Streitigkeiten mit einem einflussreichen Berater sorgen für Zündstoff. Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, könnte Schicker dem Ruf aus der Heimat folgen. Brisant: Der 39-Jährige soll die TSG-Verantwortlichen bereits offen über das Interesse aus der Heimat informiert haben.

Katzer als heiße Alternative

Schicker soll aber nicht der einzige Name sein, der in Salzburg gehandelt wird. Denn nach dem kurzen Intermezzo von Schröder ist der Wunsch nach einer österreichischen Lösung groß. Genau aus diesem Grund fällt auch öfter der Name von Rapid-Sportboss Markus Katzer. Der 45-Jährige brachte in den vergangenen Jahren Ordnung, Ruhe und Struktur nach Hütteldorf – genau das, wonach sich die Bullen derzeit sehnen. Zudem bestehen aus seiner Zeit bei der Vienna noch beste Kontakte in die Mozartstadt – ein nicht zu unterschätzender Faktor im Salzburger Netzwerk.