Jorge Jesus über Ronaldo: »Ich kann ihn nicht ignorieren«

Portugal-Trainer Jorge Jesus will mit Cristiano Ronaldo reden – zunächst aber über Norwegen. Nach der Abreise des Kapitäns steht ein Versöhnungsgespräch weiter im Raum.

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"Ich kann Cristiano Ronaldo nicht ignorieren." Jorge Jesus machte vor Portugals Nations-League-Spiel gegen Norwegen in Porto (20.45 Uhr, im Sport24-Liveticker) deutlich, welchen Stellenwert der abgereiste Kapitän weiterhin hat. "Er ist ein Symbol der portugiesischen Nationalmannschaft, ein Symbol für ganz Portugal."

Über dessen Zukunft wollte der Nationaltrainer trotzdem noch nicht entscheiden. "Nach dem Spiel ist noch genügend Zeit, darüber zu sprechen", sagte Jesus. Nach einem Bericht der Sportzeitung A Bola wäre er zu einem Versöhnungsgespräch bereit. Ronaldo müsste noch zustimmen.

Erst Norwegen, dann die Grundsatzfragen

"Der Fokus muss auf der Nationalmannschaft liegen", forderte Jesus. "In diesem Fall auf Norwegen, weil wir gegen Norwegen spielen." Am Spielplan bestehen also keine Zweifel. An Ronaldos künftiger Rolle schon.

Der 41-Jährige, der nach der Ankündigung eines weiteren Bankplatzes das Trainingslager verlassen hatte, erhielt vom Trainer viel öffentliche Anerkennung. Eine Zusage für die Startelf war nicht dabei.

Ronaldo lässt den Daumen sprechen

Ronaldo meldete sich am Wochenende per Instagram-Like zu Wort. Seine Zustimmung galt einem Video von Felipe Melo, der den Umgang der portugiesischen Spieler mit ihrem Kapitän kritisierte. Der frühere brasilianische Nationalspieler zog einen Vergleich zu Lionel Messi und dessen Rückhalt im argentinischen Team.

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Man dürfe "nicht zulassen, dass er einfach so geht, als wäre nichts geschehen", sagte Melo. Ronaldo brauchte für seinen Beitrag zur Debatte keinen eigenen Satz.

Bruno Fernandes wünscht sich die Fortsetzung ohne Publikum. Man dürfe "keine Gräben" aufreißen, sagte der Mittelfeldspieler von Manchester United. Mannschaften sollten "ihre Angelegenheiten hinter verschlossenen Türen klären". Er hoffe, "dass die Sache auf beiden Seiten gut ausgeht".

Ein Sieg wäre die einfachere Angelegenheit

Sportlich hat Jesus Argumente: In fünf Partien ohne Ronaldo seit Beginn des Jahres 2025 holte Portugal vier Siege und ein Remis. In der Nations League führt die Mannschaft die Gruppe A3 mit neun Punkten aus drei Spielen an.

Gegen Norwegen kann Portugal das Viertelfinalticket lösen. Dafür genügt ein Sieg. Für die Aussprache braucht es noch Ronaldos Zustimmung.