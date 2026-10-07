oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Schweizer Sensation

Ex-Teamspieler will Infantino vom FIFA-Thron stürzen

OR
von
FIFA-Präsident Infantino
© Getty
Der ehemalige Schweizer Fußball-Teamspieler Ramon Vega (55) will bei der Wahl im März 2027 als FIFA-Präsident kandidieren.
OE24 auf Google bevorzugen

Der 55-Jährige Vega hat dies am Mittwoch angekündigt und ist damit der erste Kandidat, der öffentlich erklärt hat, es mit Amtsinhaber und Landsmann Gianni Infantino aufnehmen zu wollen.

Ein Fußballspieler der Schweizer Nationalmannschaft läuft auf dem Spielfeld.
Ramon Vega (Schweiz) in Aktion während des FIFA-WM-Qualifikationsspiels (Gruppe 3) zwischen der Schweiz und Norwegen im Stade de Suisse am 10. November 1996 in Bern, Schweiz. © Getty Images

Bekanntes Interesse früherer Jahre

Vega hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach sein Interesse an der FIFA-Präsidentschaft erklärt, zuletzt für das Jahr 2022.

Auch interessant

Infantino-Chats im Visier: Norwegen will Offenlegung

Vor Gipfel: Todesstoß für Infantino?

FIFA-Krieg: So soll Infantino gestürzt werden

Fehlende Unterstützung der Verbände

Die für die Nominierung erforderliche Unterstützung von mindestens fünf der insgesamt 211 FIFA-Mitgliedsverbände hat er allerdings noch nicht vorgelegt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bayern München jagt Ex-WAC-Kicker

Hahn-Nachfolge: Edlinger-Ploder winkt ab

ÖFB-Youngster jetzt Österreichs wertvollster Premier-League-Profi

Mega-Strafe für Manchester City offenbar geleaket

Bitcoin-Kurs steigt in 2 Tagen um 16.000 Dollar

Polizei klagt Prügel-Opfer

Le Pen: NEIN zur AfD trotz Krah-Ausschluss

Gänsehaut nach Messi-Abschied! Ronaldo verneigt sich vor Weltmeister

Ex-Teamspieler will Infantino vom FIFA-Thron stürzen

Klimaabkommen: Reaktionen auf USA-Ausstieg