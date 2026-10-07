Ex-Teamspieler will Infantino vom FIFA-Thron stürzen

Der ehemalige Schweizer Fußball-Teamspieler Ramon Vega (55) will bei der Wahl im März 2027 als FIFA-Präsident kandidieren.

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Der 55-Jährige Vega hat dies am Mittwoch angekündigt und ist damit der erste Kandidat, der öffentlich erklärt hat, es mit Amtsinhaber und Landsmann Gianni Infantino aufnehmen zu wollen.

Ramon Vega (Schweiz) in Aktion während des FIFA-WM-Qualifikationsspiels (Gruppe 3) zwischen der Schweiz und Norwegen im Stade de Suisse am 10. November 1996 in Bern, Schweiz. © Getty Images

Bekanntes Interesse früherer Jahre

Vega hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach sein Interesse an der FIFA-Präsidentschaft erklärt, zuletzt für das Jahr 2022.

Fehlende Unterstützung der Verbände

Die für die Nominierung erforderliche Unterstützung von mindestens fünf der insgesamt 211 FIFA-Mitgliedsverbände hat er allerdings noch nicht vorgelegt.