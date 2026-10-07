Schweizer Sensation
Ex-Teamspieler will Infantino vom FIFA-Thron stürzen
Der 55-Jährige Vega hat dies am Mittwoch angekündigt und ist damit der erste Kandidat, der öffentlich erklärt hat, es mit Amtsinhaber und Landsmann Gianni Infantino aufnehmen zu wollen.
Bekanntes Interesse früherer Jahre
Vega hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach sein Interesse an der FIFA-Präsidentschaft erklärt, zuletzt für das Jahr 2022.
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Fehlende Unterstützung der Verbände
Die für die Nominierung erforderliche Unterstützung von mindestens fünf der insgesamt 211 FIFA-Mitgliedsverbände hat er allerdings noch nicht vorgelegt.
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