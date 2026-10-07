Entscheidung um Türkei-Coach wohl gefallen

Gerüchte um eine Entlassung von Vincenzo Montella bei der Türkei halten sich hartnäckig, nun soll eine Entscheidung gefallen sein.

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Die Amtszeit von Montella als türkischer Nationalcoach nahm zuletzt eine drastische Wendung. Gewann sein Team von März 2025 bis Juni 2026 elf seiner 14 Spiele, hagelte es seitdem sechs Pleiten in sieben Spielen.

Der einzige Sieg, das 3:2 gegen die USA bei der WM, konnte das Gruppen-Aus nicht verhindern. Nach den vier Nations-League-Niederlagen in Folge forderten die Fans bereits die Entlassung des Italieners.

Nach 40 Partien ist wohl Schluss

Geht es nach der türkische Zeitung "Milliyet", ist der Groschen nun gefallen. Das Gremium rund um Verbandspräsident İbrahim Hacıosmanoğlu soll die Trennung von Montella beschlossen haben.

Der 52-Jährige erhält rund eine Million Euro Abfindung, die offizielle Bestätigung könnte demnächst folgen.

Mit 0 Punkten und sechs Rückstand auf Belgien, ist der Abstieg aus der Nations League Liga A so gut wie, aber noch nicht fix besiegelt. Bei zwei Siegen und zwei Niederlagen der Roten Teufel, wäre ein Verbleib noch möglich.