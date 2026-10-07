Verbessert
ÖFB-Team klettert in Weltrangliste nach oben
Damit stellte die ÖFB-Auswahl ihre bisher beste Platzierung in der mehr als vierjährigen Amtszeit von Teamchef Ralf Rangnick ein.
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Zuletzt hatte man diese im September 2025 innegehabt.
Das am Mittwoch nach den jüngsten Länderspielen veröffentlichte Ranking wird weiterhin von Weltmeister Spanien vor Vizeweltmeister Argentinien und Frankreich angeführt.
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