ÖFB-Team klettert in Weltrangliste nach oben

Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer hat sich in der FIFA-Weltrangliste um eine Position auf Platz 22 verbessert.

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Damit stellte die ÖFB-Auswahl ihre bisher beste Platzierung in der mehr als vierjährigen Amtszeit von Teamchef Ralf Rangnick ein.

Zuletzt hatte man diese im September 2025 innegehabt.

Das am Mittwoch nach den jüngsten Länderspielen veröffentlichte Ranking wird weiterhin von Weltmeister Spanien vor Vizeweltmeister Argentinien und Frankreich angeführt.