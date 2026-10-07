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ÖFB-Team klettert in Weltrangliste nach oben

Phillip Platzer
von
Zwei österreichische Fußballspieler jubeln während eines Spiels gegen Irland auf dem Spielfeld.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer hat sich in der FIFA-Weltrangliste um eine Position auf Platz 22 verbessert.
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Damit stellte die ÖFB-Auswahl ihre bisher beste Platzierung in der mehr als vierjährigen Amtszeit von Teamchef Ralf Rangnick ein.

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Zuletzt hatte man diese im September 2025 innegehabt.

Das am Mittwoch nach den jüngsten Länderspielen veröffentlichte Ranking wird weiterhin von Weltmeister Spanien vor Vizeweltmeister Argentinien und Frankreich angeführt.

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