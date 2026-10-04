Erst sieben Tore, dann Spott: England legt gegen Kroatien nach

England feiert, Kroatien verarbeitet die höchste Niederlage seiner Geschichte. Nach dem 7:0 legt das englische Nationalteam auch noch auf Instagram nach.

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Das 0:7 steckt Kroatien noch in den Knochen. England liefert schon die nächste Spitze. Am Morgen nach dem Nations-League-Spiel in Rijeka begrüßte der offizielle Nationalteam-Account seine Instagram-Fans mit "seven-sational".

Das Wortspiel verbindet "seven", also sieben, mit "sensational". Die Frage dazu: Fühlen sich die Fans entsprechend? Nach diesem Ergebnis dürfte die Antwort in England leichter fallen als in Kroatien.

Sieben Gegentore, ein bitterer Morgen

Das kroatische Portal Index griff den Beitrag umgehend auf: England mache sich nach dem 7:0 über Kroatien lustig. Sportlich hatten die Gastgeber schon am Samstag nichts entgegenzusetzen. Zur Pause stand es 0:4, am Ende die höchste Niederlage ihrer Länderspielgeschichte.

Für England war es der höchste Sieg in der Nations League. Für Kroatien fiel der bisherige Negativrekord: das 0:6 gegen Spanien von 2018.

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Bilić: "Nicht zu verteidigen"

Während England auf Instagram feierte, musste Slaven Bilić am Sonntag erneut Erklärungen liefern. "Diese Niederlage ist nicht zu verteidigen", sagte Kroatiens Nationaltrainer.

Kapitän Luka Modrić hatte nach dem Debakel von Scham gesprochen. Bilić schloss sich an: "Ich auch. Wir alle." An seinen Spielern und dem Trainerteam halte er dennoch fest.

Besonders bitter: Ein überraschender Schachzug des Gegners war aus seiner Sicht nicht der Grund für den Absturz. England habe seine Mannschaft taktisch nicht überrascht, erklärte Bilić.