oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Ursache unklar

Frau (46) tot bei Brand in Döbling - Freund überlebte

OR
von
Feuerwehr bekämpft nachts Brand auf dem Dach eines Gebäudes mit Drehleitern und Wasserstrahlen.
© Blaulicht Einsätze WIEN ! AKTUEL
Einen Feuerwehr-Großeinsatz gab es in der Nacht auf Sonntag in Döbling. Die Dachwohnung und danach das komplette Dach waren in Brand geraten, eine Frau starb.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Soviel ist bisher über das Feuer in einem Mehrfamilienhaus im 19. Bezirk bekannt: Gegen 02.15 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einer brennenden Dachgeschoßwohnung in der Pyrkergasse alarmiert worden. Beim Eintreffen der Florianis zeigte sich, dass sich der Brand bereits auf das Dach ausgeweitet hatte. Die Berufsfeuerwehr begann umgehend mit mehreren Löschleitungen im Innen- und Außenbereich. Zeitgleich wurden im Zuge nach möglicherweise eingeschlossenen oder verletzten Personen rund 20 Bewohner aus dem Gefahrenbereich ins Freie gebracht.

Auch interessant

Zwei Leichtflugzeuge kollidieren in Salzburg

Erntedank: So feiern wird das Herbstfest

Wie der geklaute Morgenstern-Heli als Meme abhebt

Sogar Sägen kamen zum Einsatz

Dann der Schock: In der Wohnung, von der das Feuer ausgegangen war, fanden die Feuerwehrleute die Leiche einer Frau. Laut Polizei handelt es sich um die 46-jährige Wienerin, ihr Lebensgefährte überlebte und wurde ebenso wie ein Nachbar zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht.

Der Großeinsatz  mit rund 70 Feuerwehrleuten und 26 Fahrzeugen dauerte bis in die Morgenstunden. Die Flammen hatten bereits von der Mansardenwohnung auf das Dach übergegriffen. Um es für die Löscharbeiten zu öffnen, mussten die Feuerwehrleute Spezialgeräte und auch Motorsägen einsetzen. Mit Hilfe von Teleskopbühnen wurde das Feuer schließlich gelöscht.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien übernahm die Ermittlungen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Meghan: Große Angst wegen Sicherheits-Lücke

Erntedank: So feiern wird das Herbstfest

Wie der geklaute Morgenstern-Heli als Meme abhebt

Ein Toter bei Verkehrsunfall

Zwei Leichtflugzeuge kollidieren in Salzburg

Nachbar (24) rettet Raucher vor Flammentod

Georg Gasteiger im Interview

Frau (46) tot bei Brand in Döbling - Freund überlebte

Hamilton der »Gejagte« bei Sprint-Premiere

Putin schickt ausländische Söldner in den Krieg