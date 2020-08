Coronakrise sorgt für Videospiel-Boom

Spieleentwickler machen Rekordumsätze und die Gamer zocken länger als zuvor.

Das Geschäft der Videospiele-Anbieter wächst in der Coronakrise rasant. Nahezu die gesamte Spiele-Branche verzeichnet seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr ein deutliches Wachstum. Und die Gamer selbst, spielen deutlich länger als sie das zuvor gemacht haben.

Spiele-Schmieden mit Rekordumsätzen

Folgende Zahlen untermauern den Boom. So sprang der Umsatz von Activision Blizzard ("Call of Duty", "World of Warcraft", "Candy Crush") im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 1,93 Mrd. Dollar (1,6 Mrd. Euro) hoch. Bei Activision-Spielen stieg die Zahl aktiver Nutzer binnen drei Monaten von 102 auf 125 Millionen, wie die US-Firma unlängst mitteilte. Unterm Strich blieben 580 Mio. Dollar Gewinn in den Kassen nach 328 Mio. Dollar ein Jahr zuvor.