"Hofstädter"-Aus – Werbe-Ikone geht in Pension

Österreich verliert eines seiner bekanntesten Werbegesichter: Nach 16 Jahren geht "Der Hofstädter" in Pension. Schauspieler Gerhard Ernst (80) hängt die weiße Schürze an den Nagel und übergibt das Zepter an die nächste Generation.

Schauspieler Gerhard Ernst (80) prägte über 16 Jahre lang das Bild des leicht grantelnden Fleischhauers, der den Österreichern stets mit Rat und Tat zur Seite stand. Jetzt tritt das bekannte Gesicht der Eigenmarke ab. Der feierliche Abschied wird mit einer emotionalen TV-Kampagne zelebriert: Per Schürzenübergabe reicht der Senior die Verantwortung an seinen Sohn, dargestellt von JD Schwarzmann, weiter.

Der TV-Spot beginnt mit dem bekannten Sager: "Jetzt hat sich der Hofstädter wieder was erlaubt". Der Clip thematisiert die Übergabe in der Familie. Der Kult-Metzger überreicht im aktuellen Werbefilm seine Schürze an den Junior und macht damit Platz für die nächste Generation.

Trotz des personellen Wechsels soll der gewohnte Charakter der Werbe-Ikone bestehen bleiben. Die Zuschauer müssen nicht auf die markanten Sprüche und praktischen Küchentipps verzichten, die den "Hofstädter" zur Kult-Figur machten.

Inhaltlich bleibt sich die Marke treu, setzt aber neue Schwerpunkte. Neben dem gewohnten Qualitätsanspruch und der Herkunft aus Österreich rückt das Programm "Fair zum Tier!" verstärkt in den Mittelpunkt. "Mit Hofstädter und dem klaren Bekenntnis zu 'Fair zum Tier!' treiben wir den Ausbau höherer Tierwohlstandards weiter aktiv voran", erklärt Michaela Markowski, Markenverantwortliche bei Hofstädter, gegenüber dem Branchenmagazin "Regal".

Ob der Nachfolger den legendären Ruf und den Schmäh seines Vaters ebenso mühelos weitertragen kann, wird das Publikum in den kommenden Wochen an den TV-Bildschirmen beurteilen können.

Bei "Hofstädter" handelt es sich um eine Billa-Eigenmarke. Die neue Kampagne wurde von "Demner, Merlicek & Bergmann" (DMB) konzipiert.