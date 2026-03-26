Peter Kraus: Rührendes Geständnis über kranke Ehefrau – „Sie braucht mich jetzt“

Seit über fünf Jahrzehnten verkörpert er den ewigen Optimismus des Rock ’n’ Roll. Doch abseits der Scheinwerfer durchlebt Peter Kraus (87) derzeit seine wohl anspruchsvollste Rolle.

Es war eine Nachricht, die pünktlich zum 55. Hochzeitstag im Herbst vergangenen Jahres die Öffentlichkeit erreichte und seither eine Welle der Anteilnahme auslöste. Ingrid Kraus leidet an Makuladegeneration – einer tückischen Erkrankung der Netzhaut, die im schlimmsten Fall zur Erblindung führen kann. Wo andere verzweifeln würden, zeigt das Paar jene Haltung, die sie seit über einem halben Jahrhundert auszeichnet: Unbeirrbarer Zusammenhalt.

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„Ich finde es inzwischen schön“

In einem aktuellen Gespräch mit der Zeitschrift Echo der Frau gab Peter Kraus nun ungewohnt tiefe Einblicke in den neuen Alltag im Hause Kraus. Der Mann, der mit Hits wie „Sugar Baby“ Generationen begeisterte, findet in der Rolle des Unterstützers eine neue, stille Erfüllung. „Sie braucht mich, ich muss mich mehr um sie kümmern als zuvor. Das habe ich schon akzeptiert und finde es inzwischen schön“, so der 87-Jährige mit einer Herzlichkeit, die fernab jeder Bühneninszenierung wirkt.

Diese Akzeptanz ist Teil eines Reifeprozesses. Kraus ist sich bewusst, dass seine eigene Stabilität das Fundament für Ingrids Wohlbefinden ist. Um für sie der sprichwörtliche Fels in der Brandung zu sein, achtet die Schlagerlegende penibel auf die eigene Verfassung – eine Disziplin, die er sich in Jahrzehnten im Showgeschäft angeeignet hat.

Ingrid, Mike und Peter Kraus © Andreas Tischler

Optimismus als Lebenselixier

Trotz der Schwere der Diagnose – die das Paar bereits 2024 via bild.de öffentlich machte – verweigern sich die beiden der Resignation. „Es bleibt im Rahmen, und wir schaffen das“, lautet das ebenso schlichte wie kraftvolle Resümee des Sängers. Es ist die Fortführung eines Versprechens, das er bereits kurz nach der ersten Diagnose gab: „Das Wichtigste ist, dass wir wie immer in unserem Leben fest zusammenhalten und füreinander da sind.“

Das Comeback im Rückenwind der Liebe

Bemerkenswert bleibt die ungebrochene Vitalität des Künstlers. Während er privat die Hand seiner Frau hält, plant er beruflich bereits den nächsten Coup: Zum 88. Geburtstag soll eine Comeback-Tournee folgen. Es scheint, als gäbe ihm die private Herausforderung eine neue Form der Energie. Peter Kraus beweist, dass Rock ’n’ Roll nicht nur ein Musikstil ist, sondern eine Lebenseinstellung – eine, die auch dann nicht wankt, wenn die Sicht trüber wird, solange das Herz klar sieht.