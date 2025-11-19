Alles zu oe24VIP
Peter Kraus
© Getty Images

Schlusstrich

Peter Kraus (86) verkündet seinen Abschied auf Facebook

19.11.25, 12:57
Der Schlagersänger macht Schluss - sehr zur Enttäuschung seiner Fans. Auf Facebook erklärt er die Beweggründe. 

Der heimische Schlagerstar Peter Kraus hat seinen Abschied von Facebook bekanntgegeben. In einem persönlichen Statement erklärte er, dass er künftig nicht mehr aktiv auf der Plattform präsent sein werde. Über viele Jahre hinweg habe er Facebook genutzt, um mit seinen Fans in Kontakt zu bleiben, Neuigkeiten zu teilen und gemeinsame Erinnerungen wachzuhalten. Doch nun fühle es sich für ihn nicht mehr richtig an, dort weiterhin aktiv zu sein.

Kraus betonte, wie wichtig es ihm sei, dass seine Fans diese Entscheidung nicht als Zeichen von Distanz oder mangelnder Wertschätzung missverstehen. Im Gegenteil: Er unterstrich seine große Dankbarkeit für die langjährige Unterstützung. Viele Wegbegleiter hätten ihn über Jahre hinweg auf Facebook begleitet, und dafür sagte er ausdrücklich „Danke“.

Andere Kommunikationskanäle

Obwohl er sich von Facebook zurückzieht, möchte der Künstler weiterhin auf anderen Wegen erreichbar bleiben. Welche Kanäle das künftig sein werden, ließ er offen, doch machte deutlich, dass sein Austausch mit den Fans nicht enden soll – nur eben nicht mehr auf dieser Plattform.

Peter Kraus verabschiedet sich von Facebook.

© oe24

Sein Abschiedspost löste zahlreiche Reaktionen aus, die zeigen, welch tiefer Eindruck Kraus’ Musik und Persönlichkeit über Generationen hinweg hinterlassen haben. Für viele Fans markiert der Rückzug einen kleinen Einschnitt, doch zugleich bleibt die Hoffnung, dass der Sänger weiterhin auf anderen Medien in Kontakt bleibt.

Mit herzlichen Grüßen schloss Peter Kraus seine Botschaft – und verabschiedete sich damit endgültig von Facebook.

